Des places à petits prix dans trois cinémas bretons grâce à Ozzak

En février 2022, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, annonçait que la fréquentation des cinémas était en baisse de 25% , par rapport à la période avant crise sanitaire. Et c'est dans ce contexte que trois cinémas bretons, l'Arvor à Rennes, le Chateaubriand à Combourg (llle-et-Vilaine) et le Rex à Pontivy (Morbihan), proposent désormais des places à tarifs réduits. Les trois salles ont signé un partenariat avec la plateforme nantaise Ozzak pour un an renouvelable.

ⓘ Publicité

Entre 5 et 20 places par séance

Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site Internet de l'entreprise ou de télécharger son application, de renseigner votre ville dans le moteur de recherche, et vous verrez toutes les séances concernées, à proximité de vous. "Vous réservez une place et on génère un QR Code que vous présentez au cinéma", explique Sylvain Mante, l'un des cofondateurs de l'entreprise.

Mais attention : toutes les places ne sont pas concernées. "En général, les cinémas proposent entre 5 et 20 places sur une séance qu'ils ont choisie", poursuit le jeune entrepreneur. Par exemple, le Chateaubriand de Combourg en met certaines à 4 euros et celui de l'Arvor, à Rennes, à 6,50 euros.

"Au printemps dernier, c'était très inquiétant..." - Eric Gouzannet, directeur de l'Arvor, à Rennes

L'équipe de l'Arvor a choisi de signer ce partenariat, en partie, parce que la fréquentation de ses salles reste irrégulière. "En ce moment, on a beaucoup de monde, explique Eric Gouzannet, son directeur. On a fait salle complète sur plusieurs séances. En revanche, au printemps, on pouvait avoir deux, un ou même zéro spectateur dans une salle."

Le cinéma l'Arvor, à Rennes, fait partie des cinémas bretons concernés © Radio France - Clara GUICHON

"On voulait proposer une autre possibilité, à nos spectateurs, d'avoir des tarifs réduits, poursuit-il, car 50 euros, pour une famille de quatre personnes qui vient occasionnellement, c'est sûr que c'est un budget." Il a aussi été séduit par le format numérique d'Ozzak. "Aujourd'hui, on achète ses places pour aller voir un concert ou un match sur Internet, note-t-il. Pourquoi pas aussi celles pour aller au cinéma ?"

Pour lui, comme pour l'équipe d'Ozzak, le prix n'est pas le seul facteur qui explique la baisse de la fréquentation des cinémas. Mais il est un levier. "On espère recréer l'habitude d'aller au cinéma", sourit Sylvain Mante. La plateforme séduit, jusqu'ici, un large public : des étudiants aux retraités, en passant par de jeunes actifs. L'Arvor attend de voir si ce partenariat fonctionnera, pour éventuellement le renouveler par la suite.