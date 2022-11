P.O. : "Exploiter le chêne-liège permet d'éviter les incendies" selon l'Institut Méditerranéen du Liège

Les Pyrénées-Orientales ont l'un des taux de boisement les plus élevés de France, pourtant l'exploitation de la forêt reste très faible, elle est même sous-exploitée. Mais depuis quelques années maintenant la filière du liège, anciennement implantée dans le département, œuvre au redéveloppement de la culture des chênes-liège et plus généralement à la gestion des forêts.

ⓘ Publicité

Lutter contre les incendies

Le département est connu pour être une région productrice de liège ; dans les Aspres et le Vallespir notamment. Au début du XXe siècle presque chaque agriculteur vendait son propre liège pour la production des bouchons. Mais au fil des ans la pratique s'est perdue et les forêts ont été laissées à l'abandon.

Une partie de l'écorce de ce chêne-liège a été ôtée, puis a repoussée, comme le montre Jean-Marie Aracil. © Radio France - Alexandra Lagarde

Les forêts laissées à l'état de friche c'est contre ça que l'Institut Méditerranéen du Liège lutte depuis plusieurs années comme l'explique son directeur Renaud Piazetta : "à partir du moment où l'on favorise l'exploitation du chêne-liège, les gens reviennent dans leurs forêts et les nettoient. A terme une forêt entretenue ça permet de réduire le risque d'incendies."

Alors pour ce faire l'IML, aidé de la fédération française du Liège, accompagne des propriétaires privés ainsi que des communes à recenser les arbres. Elle les aide aussi parfois à en replanter.

Recycler des bouchons en liège pour replanter des arbres

A Brouilla, au printemps dernier, l'IML a replanté 1000 chênes-liège sur une parcelle de deux hectares. Coût de l'opération : 10. 000 euros. Un projet entièrement financé par le recyclage de bouchons en liège comme le détaille Jean-Marie Aracil, chargé de mission pour la fédération française du liège : "nous collections les bouchons de lièges, les revendons et redonnons l'argent à l'IML. C'est une boucle complètement vertueuse."

En huit ans la fédération a recyclé 45 millions de bouchons en France, permettant de replanter 7500 chênes-liège. Dans le département ces action sont des petits coups de pouces pour la filière.

Un matériau biosourcé

Si la lutte contre les incendies est l'un des bénéfices avancés par l'IML pour relancer le développement du liège dans le département, Jean-Marie Aracil voit au moins un autre : "aujourd'hui de plus en plus d'entreprises nous demande des matériaux biosourcéset produits localement et le liège répond à ces critères-là. Maintenant il faut développer sa production et sa surface pour répondre à la demande."

Des chênes-liège après la récolte de l'écorce. © Radio France - Alexandra Lagarde

Pour le moment les Pyrénées-Orientales comptent 7.000 hectares de chênes-lièges, ce qui représente environ, selon l'IML, seulement 20% des capacités du département.

Mais il va encore falloir être patient pour que la filière se développe : "les chênes-liège que nous venons de planter à Brouilla pourront être récoltés pour la première fois dans une trentaine d'années, au minimum. La récolte se fera ensuite tous les dix ans sur un arbre", explique Renaud Piazetta. "L'échelle de temps n'est pas la même pour un arbre que pour un homme" conclut-il.