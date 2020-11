Pagaille sur la route, une association alerte sur les dangers autour de l’entrepôt d’Amazon à Annecy

Ils n’en peuvent déjà plus. Un mois après l’ouverture d’un site logistique d’Amazon à Annecy (Haute-Savoie), une association d’habitants du quartier de Branchy alerte sur "les désagréments et incidents graves" liés au trafic des camionnettes de livraison desservant cet entrepôt.

C’est devenu une sorte de rituel. Téléphone à la main, en mode photo ou vidéo, Valérie Chatourel immortalise presque chaque jour le ballet des camions et camionnettes desservants le nouveau centre logistique d’Amazon."On s’attendait à quelques nuisances mais pas à ce point-là", souffle-t-elle. "Il y a des centaines de véhicules qui entrent et sortent. Les chauffeurs ne respectent pas tous les stops, ils coupent la route et certains s’arrêtent même sur le côté pour vérifier leur cargaison."

"Situation dramatique"

Depuis le 7 octobre, date d’ouverture de l’entrepôt du géant américain de la vente en ligne, la route qui relie Annecy au hameau de Branchy est donc devenue selon plusieurs riverains un véritable enfer. "On vit une situation dramatique", assure Romain Pelé. "Le matin à l’arrivée des camionnettes de livraison, comme elles ne peuvent pas toutes rentrer en même temps sur le site, il y a une colonie de véhicules stationnés sur le bord de la route. _Cela provoque une entrave à la circulation._"

Cela devient dangereux ! Je n'ose plus faire circuler mon fils de 6 ans à vélo sur la voie cyclable qui longe le dépôt d'Amazon." - Valérie Chatourel, une habitante du hameau de Branchy

Le chemin de Branchy obstrué par les camions de livraisons sortant du site Amazon d'Annecy (Haute-Savoie). - (Photo "Bien vivre à Branchy")

Réunis au sein de l’association "Bien vivre à Branchy", les riverains ont adressé une lettre au maire d’Annecy et au préfet de la Haute-Savoie. Dans ce courrier, ils indiquent que "la Société Amazon ne gère pas ses prestataires. Elle fait appel à des livreurs indépendants qui utilisent des véhicules de location (Mingat, Europ Car, Système U, Leclerc…) et qui usent du domaine public comme bon leur semble". Et ils dénoncent, photos et vidéos à l’appui, les dangers "à l’abord immédiat de l’entrepôt et particulièrement chaque matin de 8 H 30 à 11 H 30 (7 jours/7)".

Amazon "conscient des problèmes"

Joint au téléphone, une représentante d’Amazon France indique "être conscient des problèmes" prendre "la situation très au sérieux". Elle précise également que " ce site est récent et demande encore des réglages" et que "les livreurs sont des prestataires (…) des rappels à l’ordre sur les règles seront faits et des solutions seront trouvées rapidement". Amazon s’est engagé à rencontrer rapidement les représentants de l’association "Bien vivre à Branchy". Un rendez-vous entre la ville d’Annecy et Amazon est également prévu le 20 novembre. "Notre volonté est de nous intégrer et d'avoir de bonnes relations avec les riverains, c’est dans notre intérêt", explique la représentante de l'entreprise.