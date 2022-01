Paiement de proximité : 175 buralistes le proposent déjà dans le Loiret

Depuis le mois de juillet 2020, le dispositif "paiement de proximité" permet aux usagers de payer (en espèces ou en cartes bancaires) leurs factures de cantine, de crèche, d'hôpital ou encore leurs impôts et amendes dans des bureaux de tabac agrées. Il faut pour cela que la facture comporte un QR Code ainsi qu'une mention " payable auprès d'un buraliste". Dans le Loiret, 175 buralistes sur 250 proposent ce service.

Pour les buralistes, " c'est rendre service tout en attirant de nouveaux clients"

" Nous n'étions qu'une soixantaine au départ. Mais, aujourd'hui, on couvre une grande partie du Loiret" explique Sandra Diniz- Salgado, la présidente des buralistes du Loiret. Sur chaque paiement de proximité, le buraliste perçoit 1 euro 50 de la part de l'Etat. La profession ne fait donc pas ça " pour l'argent" mais c'est une façon de montrer qu'un buraliste est un commerce de proximité incontournable. " On rend un service aux usagers, on tisse du lien notamment dans les campagnes et ça permet aussi de créer du flux et donc de faire venir de nouveaux clients."

Logo présentant le service de paiement de proximité

Il faut dire que depuis quelques années, et la baisse générale de la consommation de tabac, les buralistes se diversifient et proposent de nouveaux services : relais poste, distributeur de billets ou même vitrine pour des produits locaux. Depuis l'été 2020, les buralistes du Loiret ont encaissé près de 17.000 paiements de proximité, avec une transaction moyenne de 95 euros.

Depuis le 1er janvier, tous les paiements en numéraire se font chez les buralistes

Ces paiements de proximité, chez les buralistes, devraient encore augmenter sensiblement cette année. Car, depuis le 1er janvier 2022, les guichets des centres des impôts n'acceptent plus de paiements en espèce. Les usagers sont forcément redirigés vers un bureau de tabac agrée. " On est dans une politique beaucoup plus globale pour brasser de moins en moins d'argent en liquide" explique Bruno Dalles, le Directeur Régional des Finances Publiques. "D'autre part, ça permet à nos agents de se recentrer sur des missions plus complexes de délai de paiement, de calcul de l'impôt. Ils ne sont plus des caissiers".

Concrètement, ceux qui souhaitent encore payer en liquide leur facture de la vie quotidienne ou leur impôt, peuvent le faire chez un buraliste. Mais, c'est limité à 300 euros. Au delà, il faut passer par un paiement en carte bancaire. (le paiement par chèque n'est pas possible chez les buralistes en raison des risques d'impayés)

Conférence de presse commune de Sandra Diliz et Bruno Dalles © Radio France - Patricia Pourrez

Maintenant, pour que le système du paiement de proximité se développe encore plus, il faut que les toutes collectivités locales jouent le jeu en émettant des factures avec QR Code, payables dans un bureau de tabac. Dans le Loiret, ce n'est pas encore le cas. Mais, la Direction des Finances Publiques y travaille précise Bruno Dalles. " Pour les communes, par exemple, un système QR Code, c'est plus fiable et ça économise les problèmes de délai de paiement et de recouvrement. Nous, on peut les aider d'ailleurs à passer le cap".