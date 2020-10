Paiement sans contact : à Rennes, les consommateurs le plébiscitent

Depuis le confinement du printemps 2020, le paiement sans contact a été rapidement adopté par les clients. Largement encouragé par les commerçants pour des raisons sanitaires, le paiement sans contact a été facilité par la décision des banques de faire passer le plafond de 30 à 50 euros. A l'Intermarché du quartier du Gast, au nord de Rennes, de nombreux clients l'utilisent, des plus jeunes aux plus âgés. "C'est pratique" dit Annick une retraitée "on n'a pas besoin de chercher du liquide tout le temps". C'est le même enthousiasme pour Jannick "Avant je ne l'utilisais jamais. mais depuis le Covid-19, j'utilise le sans contact. Mais il faut être prudent car on n'a pas la même sensation qu'avec les billets".

Un engouement rapide

Christophe Jorioz, le directeur du supermarché, constate que les clients ont été convaincus assez rapidement au début de la crise sanitaire "il y avait quelques clients inquiets, mais rapidement, grâce à la facilité d'utilisation, ils ont été rassurés". Mais "dès fois ça ne marche pas et il faut passer sa carte bancaire et faire son code" note toutefois Nathalie, par ailleurs aide à domicile auprès des personnes âgées. En tout cas, l'utilisation des chèques s'effondre encore un peu plus avec le covid-19.