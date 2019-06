Paillottes en Corse : pas de compromis pour cet été

Corse, France

Josiane Chevalier écrit à Gilles Simeoni pour l'informer qu'il n'y aura pas de changement cet été : les règles ont été édictées pour la délivrance des AOT. Au coeur de la discorde, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime qui ont été accordées à certains professionnels de manière transitoire avant suppression l'an prochain, et qui ont été refusées à d'autres professionnels dès cette année. En revanche, Josiane Chevalier se dit prête à entamer la concertation pour la saison prochaine, en 2020. Elle propose donc à Gilles Simeoni une rencontre dès ce mardi 11 juin. Une affaire qui tend un peu plus les relations entre la préfète et le président du Conseil Exécutif de Corse, alors que, sur le terrain, les professionnels du littoral devraient continuer leurs actions de protestation. La lettre a été transmise à tous les maires de Corse concernés par les AOT.

Lettre de Josiane Chevalier à Gilles Simeoni © Radio France - Michelle Castellani