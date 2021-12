Paimboeuf : de la moto à la photo, des jeunes du lycée pro récompensés à Paris

Morgan et Raphaël futurs mécaniciens et artistes avec leur enseignante d'arts appliqués

IIs sont au lycée professionnel Albert Chassagne de Paimbeuf en MVM (maintenance véhicules motocycles). En clair, ils apprennent à réparer les motos. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils étaient aussi des artistes. Ces lycéens, poussés par leur professeure d'arts appliqués, Clémence Fermé, ont remporté un concours national prestigieux : le prix Focus photo, organisé par l'Académie de Créteil, la Maison Européenne de la Photographie ou encore la Bibliothèque National de France.

On nous voit comme des bourrins bons à faire que de la mécanique - Morgan, 16 ans

"A Paris, les membres du jury nous ont dit à quel point ils étaient étonnés de voir un petit lycée professionnel arriver jusque-là". Morgan, 16 ans, a encore du mal à y croire mais c'est aussi une belle revanche : "parce qu'on fait de la mécanique, on a la réputation d'être des bourrins. Mais nous aussi, on a une sensibilité!". Une sensibilité qui se lit et se voit. Car avant même de partir dans Paimbeuf pour prendre des photos, leur enseignante leur a demandé d'écrire un haïku, petit poème japonais. "Ca n'a pas été facile au début, mais on a écouté de la musique, on a mis les idées en commun et puis ils ont écrit et franchement, je suis super fière d'eux", glisse Clémence Fermé en déambulant dans la galerie A Contre Courant sur les bords de Loire.

Vivre dans ce grand monde, au milieu de l'infini, voyager libre - exemple d'haïku

A chaque poème correspond une photo, en noir et blanc car comme dit l'enseignante : "ça permet de rendre la photo plus expressive, de faire ressortir les perspectives". Des photos prises avec son appareil numérique, "surtout pas de téléphone portable" qui donnent soudain un autre visage à cette commune, en bord de Loire, sur la rive juste en face de la raffinerie de Donges, perdue entre les friches industrielles et les espaces naturels. Des gros plans sur les rails de la gare désaffectée, sur le pont vue de dessous, sur l'horizon à perte de vue entre les champs et les usines. Ca tombe bien, l'exposition s'appelle "Nos Horizons". Et celui de ces adolescents est sans limite.

Leur montrer qu'on peut avoir un métier et des passions à côté, que c'est ça la richesse - l'enseignante Clémence Fermé

"Je ne pensais pas que j'y arriverais, je n'avais jamais fait de photo avant. Mais quand je vois les habitants qui nous disent merci, franchement, on s'en sort bien et j'ai très envie de continuer la photo" assure Raphaël, 17 ans. "C'était mon but", complète Clémence Fermé, "leur montrer que même quand on un métier, avoir une ou plusieurs passions à côté, c'est ça la richesse".

D'ailleurs, les voilà repartis pour un tour! Très motivés pour recommencer, la classe va retenter le concours l'année prochaine. Le thème n'est plus "d'une image à l'autre", mais "'image composite" et les élèves ont déjà des idées. Pleins d'espoirs aussi : "pourquoi pas le regagner ce concours?" sourit Morgan.

"Parfois je traine là Où je te voyais avant Comme ça qu’on avance" - élèves lycée professionnel Paimboeuf

" Maison envahie De mon enfance perdue Habiter ailleurs" - Elèves lycée professionnel Paimboeuf

" Vivre dans ce grand monde Au milieu de l’infini Voyager libre" - Elèves lycée professionnel Paimboeuf

" Un homme aux cheveux blancs Collectionne dans la lumière Des fragments de temps" - Elèves lycée professionnel Paimboeuf

"Attendre quelqu’un Dont le nom n’existe pas Qui jamais ne vient" - Elèves lycée professionnel Paimboeuf

"Vagues et horizon Sensation apaisante Voyager tout seul" - Elèves lycée professionnel Paimboeuf

Les photos des élèves du lycée professionnel Albert Chassagne exposées dans la galerie A Contre-Courant de Paimboeuf ce samedi 18 et dimanche 19 décembre.