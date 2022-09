Pain, croissant, pain au chocolat, baguette, la boulangerie pourrait augmenter dans les prochaines heures

Vous l'avez vu à la boulangerie. Le pain est de plus en cher ! Une hausse 18 % en un an, entre août 2021 et août 2022.

Le prix du pain s'envole ! Selon les chiffres publiés par l'agence Eurostat le prix du pain a augmenté de 18 % en un an, entre août 2021 et août 2022. Certaines baquettes (tradition) sont même venus jusqu'à 1 euros 50 ! Voici une des conséquences de la hausse des matières premières, et de l'énergie.

Frédéric Roy est boulanger à Nice a la Boulangerie Roy Le Capitol rue de France.

Expliquez-nous l'augmentation qui arrive ?

"Le vrai nerf de la guerre, c'est le beurre, c'est l'électricité. Un exemple concret ? Vous allez tout de suite comprendre. Vendredi matin, on m'a facturé le beurre 9 euros 25 le kilo. C'est du beurre Charentes Poitou, un très bon beurre. Demain matin, il est à plus de 11 euros 60. Pour moi, c'est 10 000 euros sur l'année. Dans la logique, je suis censé dès demain le répercuter sur les croissants. C'est à dire que logiquement, le croissant demain matin devrait prendre 30 centimes."

Qu'est ce que vous allez faire ?

"Rien. J'essaye de compenser. J'ai sorti des nouveaux produits, on va dire d'une qualité un peu supérieure. Mais là, je commence à attaquer dans ma trésorerie, donc ça veut dire que j'ai un problème. Je ne dois pas toucher logiquement à ma trésorerie, elle doit rester stable. Si je commence à piocher dedans, ça veut dire qu'on commence sérieusement à avoir un gros soucis."

Donc la tradition à 1 euro 50 €, c'est normal ?

"Mais bien-sur. On ne parle pas seulement de la farine, encore une fois la farine, c'est dérisoire. Je vous ai donné l'exemple du prix du beurre. Le sucre a pris 20 centimes."

Allez-vous licencier ?

"Pour l'instant non. On n'est que trois. _Si je licencie, je n'ai plus personne à la fabrication_. Mais si je n'ai plus rien à vendre, c'est un cercle vicieux. C'est l'histoire du chien qui se mord la queue."