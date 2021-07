De jeunes volontaires réunis à Palavas pour faire leur service national universel

Avant d'être généralisé à toute une classe d'âge d'ici quelques années (2024-2025), le SNU (service national universel) voulu par le président Macron est pour le moment réservé à de jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans. Ils sont cette année 18.000 répartis dans 122 centres dans toute la France à s'être portés candidats.

La secrétaire d'État mouille la chemise

Quelque 152 d'entre eux sont réunis actuellement et pour 12 jours dans un centre de vacances à Palavas-les-Flots, près de Montpellier, pour la première phase du SNU : le séjour de cohésion. Ce mercredi la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Hairy, est venue leur rendre visite. Elle a passé deux heures et demie sur place, assisté à la levée des couleurs, participé aux ateliers et a même enfilé son maillot de bain pour une séance de marche aquatique sur la plage.

"L'objectif est de faire vibrer la République dans le cœur de notre jeunesse." Sarah El Haidry

Encadrement militaire, mais ambiance détendue

Dans la cour ensoleillée, les jeunes sont debout, droits comme des i. Il y a un peu plus de filles (88) que de garçons (64). La journée commence toujours de la même façon par la levée des couleurs et le chant de La Marseillaise. Tous portent le même uniforme aux couleurs du pays : une casquette, un polo blanc et rouge et un pantalon bleu.

L'ambiance est assez détendue même si les encadrants sont d'anciens militaires. "Les jeunes viennent de régions et de milieux différents, on leur propose un éveil à la citoyenneté , on leur apprend les gestes de premiers secours, on les initie à la sécurité routière, ils font aussi du sport et tous les jours ils débattent sur un sujet de société", explique Jacques Bonningues, chef du centre.

"J'ai appris à canaliser mon stress, à être plus sérieux et plus dynamique." Alexandre, 15 ans, originaire de Toulouse

Apres ce séjour de cohésion, les jeunes volontaires effectueront chacun 84 heures de travail d'intérêt général puis dans une troisième phase, ils pourront s'engager comme bénévole dans une association.

