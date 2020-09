Palmarès des prénoms 2019 : Emma et Gabriel toujours en tête

Emma et Gabriel sont les prénoms les plus attribués aux enfants nés en France en 2019 selon le palmarès de l’INSEE publié lundi 21 septembre 2020. Octavia et Tyago sont en forte progression.

Indétrônables dans le classement des prénoms publiés chaque année par l’Institut national de la statistique et des études économiques Emma et Gabriel restent toujours en première place dans le top 10 en 2019.

Emma, Jade, Louise

Sur le podium féminin Emma conserve la première place mais est en perte de vitesse de 10%. Jade et Louise sont en deuxième et troisième position. Lina, Mila et Ambre confortent leur place dans le top 10.

Octavia la plus forte progression

Les prénoms à la mode Joy (+46%) et Arya (+38%) font une belle percée dans le top 100. Mais la plus forte progression annuelle (+814%) c’est Octavia. Inversement certains prénoms n’ont plus la cote et sont en net recul comme Léana (-28%) et Mathilde (-18 %).

Top des prénoms féminins en 2019 en France métropolitaine par région. - capture d'écran site Insee

Gabriel Léo Raphaël

Gabriel reste le prénom le plus donné aux petits garçons en 2019, mais Léo prend la deuxième place du podium masculin reléguant Raphaël à la troisième place. Arthur, Maël et Noah ont également le vent en poupe.

Tyago le plus tendance

Mais ce sont les Tiago qui décrochent la meilleure progression en un an (+71%) dans les prénoms les plus populaires. La variante Tyago elle affiche une progression de + 584 %. Les Ayden (+ 32 %) et les Owen (+ 29 %) sont aussi en forte progression.

En revanche l'effet coupe du monde de foot 2018 est passé, Kylian qui était remonté en flèche n'est plus du tout à la mode, chutant à la 72ème place du palmarès.