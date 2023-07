Palmarès des prénoms 2022 : découvrez le top 10 en Alsace

L'insee a publié les prénoms les plus donnés pour l'année 2022, par les parents à la naissance de leur enfant.

Et l'Alsace se démarque. En France les prénoms les plus donnés sont Gabriel et Jade,

Dans le Bas-Rhin le palmarès est le suivant pour les garçons :

Garçons

1/ LÉO

2/ GABRIEL

3/ RAPHAËL

4/ HUGO

5/ ADAM

6/ LÉON

7/ ARTHUR

8/ JULES

9/ MAËL

10/ LOUIS

Dans le Bas-Rhin toujours, voici le palmarès pour les filles :

1/ LOUISE

2/ EMMA

3/ LINA

4/ ROSE

5/ JADE

6/ LUCIE

7/ EVA

8/ MATHILDE

9/ ALBA

10/ CHLOÉ

A noter que le top 10 des prénoms n'est pas le même pour le Haut-Rhin. Voici le palmarès pour les garçons :

1/ MAËL

2/ LÉON

3/ GABRIEL

4/ LOUIS

5/ ARTHUR

6/ ADAM

7/ HUGO

8/ GABIN

9/ JULES

10/ NOAH

Et enfin le palmarès haut-rhinois pour les filles :

1/ EMMA

2/ LOUISE

3/ LINA

4/ ANNA

5/ ALICE

6/ JADE

7/ AMBRE

8/ ROSE

9/ AGATHE

10/ CHLOÉ