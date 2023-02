Palmarès des villes et villages où il fait bon vivre : la Drôme mieux que l'Ardèche

Valence est -de loin- la ville la mieux classée de Drôme et d'Ardèche

La nouvelle édition du Palmarès des Villes & Villages où il fait bon vivre s'est encore étoffée en 2023. Désormais, les 34.820 communes de France métropolitaine sont classées grâce à 198 critères répartis en dix catégories : qualité de vie, sécurité, accès aux soins, transports ou encore, pour la première fois, protection de l'environnement. Et en mixant tous ces critères, la Drôme s'en sort mieux que l'Ardèche. En France, 3.129 communes peuvent prétendre cette année à ce label des villes et villages où il fait bon vivre. Cela concerne 18 communes drômoises contre seulement 9 en Ardèche.

Valence à la 138e position nationale

Les Ardéchois sont pénalisés notamment par un éloignement plus grand des hôpitaux et maternités et par l'absence de trains. Les villes bénéficiant de davantage d'équipements s'en sortent mieux. La ville de Valence est en recul mais arrive largement en tête en Drôme-Ardèche à la 138e position nationale. La première ville ardéchoise est sa voisine Guilherand-Granges à la 431e place, en baisse également. Enfin, la majorité des communes bien classées dans ce palmarès sont en vallée du Rhône.

Selon ce palmarès, les communes où il fait bon vivre dans la Drôme :

Valence, 138e position nationale Romans-sur-Isère, 462e Bourg-lès-Valence, 497e Montélimar, 680e Bourg-de-Péage, 1476e Malissard, 1634e Chabeuil, 1666 Beaumont-lès-Valence, 1824e Saint-Marcel-lès-Valence, 1855e Pierrelatte, 1869e Portes-lès-Valence, 2007e Mours-Saint-Eusèbe, 2124e Montélier, 2195e Crest, 2252e Tain-l'Hermitage, 2399e Saint-Donat-sur-l'Herbasse, 2399 Alixan, 2734 Châteauneuf-sur-Isère à la 2928e position nationale.

Selon ce palmarès, les communes où il fait bon vivre en Ardèche :