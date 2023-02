Palmarès des villes où il fait bon vivre : la dégringolade de Saint-Étienne continue

Lors de ce palmarès en 2020, Saint-Étienne était dans les vingt premières : 12e des villes où il fait bon vivre. Depuis, elle n'a cessé de perdre des places. L'année suivante, Saint-Étienne était 20e. L'an dernier, elle se retrouvait 26e. Et la chute se poursuit puisque dans le classement paru ce dimanche 26 février 2023, Saint-Étienne figure à la 31e place .

L'association qui dresse ces classements dit se fonder sur près de 200 critères rassemblés en dix catégories ; sachant que les cartes sont rebattues car un sondage détermine chaque année les priorités. Figurent en tête des critères la qualité de vie, la sécurité et la santé. Viennent ensuite les transports et le commerce. Puis la protection de l'environnement devenue cette année la 6e catégorie la plus importante pour déterminer une commune où il fait bon vivre.

3e ville d'Auvergne-Rhône-Alpes, 4 places devant Lyon

Saint-Étienne répond donc moins aux attentes des Français cette année que les années précédentes. Plusieurs motifs de consolation toutefois ! Dans sa catégorie, celle des villes de plus de 100 000 habitants, la ville préfecture de la Loire est 15e. Et si l'on se concentre sur le classement régional, Saint-Étienne est 3e, derrière Annecy et Chambéry. Donc largement devant Lyon qui est 7e d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sachant que la voisine et rivale historique est 25e des villes de plus de 100 000 habitants. Lyon avait quitté le top 50 l'an dernier et est désormais 77e .

Progression de Saint-Chamond, Roanne, Montbrison et Feurs

Quant aux autres villes de la Loire, elles améliorent toutes leur classement. Roanne est 212e, soit quatre places gagnées depuis 2021. Saint-Chamond se rapproche en pointant à la 235e position, progressant sur la même période de 74 places. Mouvement identique pour Montbrison 404e alors que la sous-préfecture était 506e deux ans plus tôt. L'évolution est encore plus remarquable pour Feurs qui remonte de 2687e place à la 2207e.

Caloire et Saint-Paul-en-Cornillon parmi les 100 villages les plus agréables à vivre

Le palmarès compare aussi les communes selon leur démographie. C'est ainsi que Caloire et sa voisine Saint-Paul-en-Cornillon s'avèrent les villages les mieux classés dans leur catégorie respective : moins de 500 habitants pour la première commune et moins de 2000 habitants pour la deuxième. Chacune pointant d'ailleurs à une place identique : la 91e place.

Firminy, Roche-la-Molière et La Fouillouse : les Ligériennes les mieux classées de leur catégorie

Dans une autre strate, celle des communes de 3 500 à 5 000 habitants, c'est La Fouillouse qui se distingue et figure dans le top 50 de sa catégorie (43e).

A l'étage au-dessus, celui des 5 000 à 10 000 habitants, Roche-la-Molière tire son épingle du jeu et pointe à la 20e place de sa catégorie.

Et parmi les six villes ligériennes de plus de 10 000 habitants, c'est Firminy qui est la mieux classée, 33e de sa catégorie et au 215e rang au classement général.

Vous pouvez retrouver le classement de chaque commune ici .