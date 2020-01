Le célèbre Guide Michelin lève le voile sur son nouveau palmarès ce lundi. En Côte-d'Or, on compte 14 établissements étoilés mais plus aucun "trois étoiles".

Palmarès du Guide Michelin :"Je ne veux pas courir après une première étoile et travailler sous pression"

Combien d'étoiles et pour qui ? Le célèbre Guide Michelin lève le voile sur son nouveau palmarès ce lundi 27 janvier 2020. En Côte-d'or, on compte 14 établissements étoilés mais plus aucun "trois étoiles", depuis que le Relais Bernard Loiseau à Saulieu a perdu la sienne en 2016.

"La meilleure des récompenses c'est le sourire des clients qui partent satisfaits" Richard Bernigaud chef de l'Essentiel

Mais la quête d'étoiles, ce n'est pas l'objectif premier de Richard Bernigaud. Le chef du restaurant L'Essentiel à Dijon, a obtenu pour la troisième année consécutive un Bib gourmand et avoue qu'il préfère travailler "sans se mettre de pression supplémentaire, je ne veux pas courir après une étoile". Celui qui a travaillé chez les plus grands étoilés, de la Maison Lameloise à Chagny en passant par Robuchon ou Guy Savoy à Paris pour ne citer qu'eux, préfère avancer à son rythme, "l'étoile c'est une superbe récompense pour une équipe mais je ne veux pas travailler avec cet objectif et mettre la pression ou arriver avec la boule au ventre".

Richard Bernigaud aux fourneaux dans la cuisine de son restaurant, L'Essentiel, à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Et quand on lui demande son coup de cœur pour le palmarès 2020, le côte-d'orien cite le très beau travail réalisé par son confrère Yohann Chapuis avec l'Écrin à Tournus en Saône-et-Loire, qui selon lui "mériterait une deuxième étoile", ou encore à Dijon, L'Un Des Sens, mené par le chef Sébasten Mortet.

Quel palmarès pour 2020 ?

On le saura ce lundi en suivant la cérémonie organisée par le Guide du Michelin.

En attendant, voilà le palmarès de 2019 en Côte-d'or :

Les deux étoiles" : Le Relais Bernard Loiseau (Saulieu) et le Restaurant William Frachot (Dijon).

: Le Relais Bernard Loiseau (Saulieu) et le Restaurant William Frachot (Dijon). Les "une étoile" : L'Aspérule (Dijon), Loiseau des Ducs (Dijon), Stéphane Derbord (Dijon), Le Bénaton (Beaune), Le Carmin (Beaune), Loiseau des Vignes (Beaune), Le Jardin des Remparts (Beaune), Le Château de Courban (Courban), La Table de Levernois (Levernois), Ed. Em (Chassagne-Montrachet), Le 1131 (La Bussière-sur-Ouche) et L'Auberge de la Charme (Prenois).

