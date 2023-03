Palmarès Michelin 2023 : l'Alsacien Cyril Kocher obtient le prix de la sommellerie

Le palmarès du guide Michelin 2023 est dévoilé ce lundi depuis le palais de la musique et des congrès à Strasbourg. Le premier prix a été décerné à un Alsacien. Cyril Kocher, sommelier chez Thierry Schwartz - Le Restaurant à Obernai obtient le prix de la sommellerie.

Cyril Kocher se définit comme un touriste du vin et un assembleur de talent "on n'est pas seul à faire le travail, on a de la chance d'avoir de très beaux vignerons en Alsace, des chefs passionnés comme Mr Schwartz qui m'a donné ma chance sans oublier les clients qui jouent un rôle important, c'est du partage tout simplement", a déclaré Cyril Kocher dans son discours de remerciement.

Le restaurant Thierry Schwartz à Obernai a obtenu sa première étoile en 2003. Une autre sommelière a reçu ce même prix ce lundi, Gaby Benicio du restaurant Apönem - Auberge du Presbytère à Vailhan.

