L'illustre pilotari Pampi Laduche est décédé à l'âge de 66 ans

Pampi Laduche est décédé ce mardi soir. Il avait 66 ans. Pampi Laduche est une figure incontournable au Pays Basque : à la fois dans le monde de la pelote, de la chanson, et même en politique. Un gaillard qui arborait toujours un immense sourire sous son épaisse chevelure blanche frisée.

Enfant d'Ascain, né le 13 juillet 1955. Il arrive très vite à la main nue, il faut dire qu'il est issue d'une famille de maniste. Il décroche son premier titre de champion en 1966 alors qu'il n'a que 11 ans. Il est sacré champion du monde amateur en Uruguay en 1974, un titre qui le fait basculer dans le monde professionnel. À ce titre, il devient le premier français à décrocher le titre de champion du monde. Il signe aussi l'exploit de devenir par deux fois champion d'Espagne en mur à gauche : en 1987 et 1989.

Un palmarès hors norme

Son palmarès est simple :

5 fois sélectionné en équipe de France

5 fois Champion de France en Trinquet

3 fois en simple

2 fois en double

Après avoir arrêté sa carrière, Pampi Laduche ne lâche pas les trinquets pour autant. Il s’implique dans l’association Eskupilota, qui structure et développe la filière Elite. Il devient l'emblématique entraineur des Ducassou et autre Ospital. Il aura aussi entrainé les filles à la main nue, et oeuvré pour développer la discipline au féminin au Pays Basque Nord.

Chant et politique

Parmi les autres facette de Pampi Laduche : la musique. Il chante en basque (sa langue maternelle) les points lors des parties de pelote. Il a aussi été plusieurs fois chanter aux Etats Unis pour la diaspora basque. Très impliqué dans la vie associative et dans la vie politique : il a notamment été élu de la ville de St Jean De Luz.