Pancarte polémique à Montargis : le maire Benoit Digeon porte plainte

Dans le contexte politique actuel, avec des élus cibles de violences et d'incivilités, cette affaire montargoise pourrait prendre de l'ampleur. Samedi dernier, le 13 mai, le Cercle Pasteur Montargis Gymnastique (390 adhérents) appelait à une manifestation dans les rues du centre ville. L'association est en conflit depuis plusieurs mois avec la mairie, Récemment, elle a appris qu'elle ne pourrait plus disposer du gymnase communal Jacques Neveu, ce qui va la contraindre à stopper ses activités.

"On veut m'intimider, je ne laisserai pas passer cela"

Samedi, une centaine de personnes ont donc manifesté à Montargis, en soutien à l'association. En tête du cortège : la présidente du Cercle Pasteur, le député RN Thomas Ménagé et quelques conseillers municipaux de l'opposition. Juste derrière eux, un adolescent brandit une pancarte où il est écrit " Digeon Exécution". " Pour moi, c'est clairement de l'intimidation" s'indigne le maire de Montargis, Benoit Digeon, "On ne peut pas laisser des choses comme cela se banaliser surtout quand il y a dans le cortège un député et des élus. En plus, faire porter ce genre de message à un gamin, c'est aussi une question de moralité". L'élu a donc décidé de porter plainte contre X auprès de la police.

"le message n'a pas été compris" plaide le Cercle Pasteur

De leurs côtés, les dirigeants du Cercle Pasteur plaident le quiproquo. " On ne visait pas le maire" explique Florian Sandin, le vice-président de l'association. " On a voulu dire qu'il nous avait exécutés en décidant de ne plus mettre de gymnaste à disposition. Notre association est condamnée. Mais, jamais on ne s'en prendra physiquement à lui. On reste un club et une association avec des jeunes, des enfants. On est aussi là pour montrer l'exemple". L'association précise d'ailleurs que la pancarte a été rangée avant la fin de la manifestation, à la demande du député Thomas Ménagé.

Signe en tous cas des tensions qui existent entre la mairie de Montargis et le Cercle Pasteur. L'association explique avoir elle aussi porté plainte ce mardi contre l'adjoint à l'économie, Philippe Mallet. Samedi, lors du passage du cortège en centre-ville, il aurait fait des gestes de menaces de mort en direction de plusieurs manifestants.