Panier France Bleu : + 14% pour 37 produits du quotidien, "grande inquiétude" pour Familles rurales

Sur un an, le prix de 37 produits "du quotidien" a augmenté de 14 % en Bretagne comme en France ! C'est ce que montre le "Panier France Bleu" en partenariat avec le cabinet Nielsen/IQ, avec un point tous les premiers lundis du mois.

+40% pour la farine premier prix sur un an

Sur le podium des hausses en Bretagne, la farine premier prix (+40% environ), les steacks hachés marque distributeur (+30%), mais aussi le papier toilette premier prix(+25%) .

Tous les produits sont touchés

"On a une grande inquiétude sur le fait de voir se détourner de produits sains des familles pour lesquelles le budget ne suffit plus à s'alimenter correctement", estime la juriste Nadia Ziane, qui dirige le département consommation de Familles Rurales. "On pouvait ne pas s'inquiéter quand cette inflation touchait surtout les produits ultra-transformés, ceux qui contiennent beaucoup de sel, de sucre, de gras. Voir les familles s'en détourner, ce n'était pas très grave, c'était plutôt sain pour leur santé. Ce qui est très préoccupant aujourd'hui, c'est que tous les produits sont touchés, quelle que soit la gamme, et en particulier les produits bruts : c'est vrai pour les fruits et légumes, les légumineuses, les viandes, les poissons, les laitages. "

Retrouvez en détails, dans votre département, les hausses du panier France Bleu / Nielsen IQ

