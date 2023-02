Panier France Bleu : face à l'inflation, les limougeauds se serrent la ceinture

Mauvaise nouvelle pour votre budget courses. L'inflation a progressé de 15,6% sur un an (janvier 2022-janvier 2023).

France Bleu a décidé de suivre cette explosion des prix avec le Panier France Bleu, en partenariat avec l'institut Nielsen IQ. Tous les mois, on vous présente les produits du quotidien dont le prix a le plus augmenté.

Le sucre arrive en première place (+45%), suivi de la farine (+40%), la viande hachée surgelée (+40%), le papier toilette (+27%) et le beurre doux de marque distributeur (+22%).

Ce mois-ci, le panier moyen français s'établit à 104,31€, soit deux euros de plus qu'en décembre. Un panier un peu plus cher en Corrèze (106,29€), et en dessous de la moyenne nationale en Haute-Vienne (103,48€).

Les enseignes de hard discount pas épargnées

Dans certains magasins discount, les prix restent moins chers, mais devant le supermarché Aldi, au sud de Limoges, les clients se serrent la ceinture. A la sortie, cette retraitée limougeaude n'a que huit produits dans son sac, principalement de la viande et du papier toilette : "Et tout ça pour 23 euros 35 !, dit-elle, face à son ticket de caisse. Avant, j'en avais pour la moitié du prix. Ici, les prix étaient intéressants, mais maintenant, ils font comme ailleurs." Pourtant, il y a de plus en plus de clients dans les supermarchés discount. "Je n'ai plus les moyens de me payer des choses plus luxueuses", confie Marianne, une autre retraitée qui se rend de plus en plus souvent chez Aldi.

"Les steaks hachés surgelés, je devais les payer 8 euros il y a un an. Aujourd'hui, c'est 12 euros"

"Depuis la semaine dernière, ça a encore pris une claque, c'est horrible", déplore Isabelle, fonctionnaire à Limoges. Elle vide son caddie, à moitié rempli : "Là j'en ai pour 150 euros. Avant, c'était un caddie à 60 euros. Les steaks hachés surgelés, je devais les payer 8 euros il y a un an. Aujourd'hui, c'est 12 euros." La viande, comme le poisson, il n'en est plus question pour Jean-Paul. Ce retraité touche environ 900€ par mois. "Je ne peux plus rien m'acheter. J'ai vraiment du mal à joindre les deux bouts. Comment voulez-vous que je fasse ? On est dans un bordel pas possible."

Certains s'adaptent comme ils peuvent, face à l'augmentation des prix. "Je vise le moins cher, je ne regarde plus la marque", confie Nicolas, vendeur dans un supermarché concurrent. Claire, et son compagnon ont dû changer d'alimentation. Moins de viande, pour "du jambon, des lardons, des boudins. Plus de steaks, ou de choses comme ça. On n'achète plus de produits préparés, on essaie de tout cuisiner nous-mêmes, ça revient moins cher."

Inquiétude, aussi, dans les magasins bio

Ce n'est pas une surprise, le prix du bio a lui aussi augmenté. Alors pour éviter de perdre des clients, le magasin Naturalia à Limoges rogne sur ses marges pour éviter de proposer des produits à des prix exorbitants. Mais parfois, ce n'est pas possible. "J'ai dû augmenter un peu le pain parce que je n'avais plus de marge dessus, je le vendais gratuitement. Certains ont augmenté d'un euro, finalement ça peut représenter beaucoup quand même", détaille la gérante, Sandra Abeillon.

Heureusement, l'année 2023 débute bien pour la directrice de l'enseigne. "On a de nouveau de la clientèle, 3% de plus par rapport à janvier 2022. On ne s'attendait pas à ça, on s'est dit que le début d'année allait être compliqué... pour être précis sur les chiffres, on a perdu près de 3 000 clients entre 2021 et 2022."

Pour l'instant, la gérante arrive à s'en sortir financièrement. Toute l'équipe est sur le pont pour maintenir cette clientèle, malgré l'inflation. "On essaie de trouver des solutions, ce n'est pas toujours simple, il faut trouver l'équilibre. J'attends de voir au mois de mars comment ça va se passer. Mais ils prévoient encore un regain de l'inflation... donc on fait un peu au fur et à mesure."