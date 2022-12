Paniers France Bleu : à cause de l'inflation, des ligériens changent leurs habitudes de consommation

La Loire fait partie des départements où un panier moyen coûte plus cher que la moyenne nationale, + 3.8% exactement et c'est + 2.2 % pour la Haute-Loire. Ce sont les résultats d'une étude menée par France Bleu en partenariat avec le cabinet NielsenIQ.

Pour comprendre ces augmentations, il y a plusieurs pistes : l'acheminement des produits coûte plus cher à cause du prix du carburant, ce qui expliquerait notamment que les prix sont plus élevés dans les régions montagneuses par exemple, expliquait NielsenIQ.

31 % en un an sur les steaks hachés surgelés

Ce qui peut aussi faire varier le prix, c'est le maillage des enseignes, qui font plus ou moins d'effort sur les prix. Par exemple, dans l'ouest de la France il y a une plus forte concentration de distributeurs indépendants qui tirent les prix vers le bas. La Haute-Loire, qui a sensiblement les mêmes magasins sur son territoire, affiche des prix plus élevés que la moyenne nationale.

Dans le détail, chez nous comme partout ailleurs, le produit de base dont le prix a le plus flambé c'est, sans surprise, celui du parquet de farine : + 46 % pour le kilo de premier prix. C'est l'effet de la guerre en Ukraine, qui est le grenier à blé de l'Europe et dont les céréales sont parfois bloquées longtemps dans les ports. Les exportations n'ont d'ailleurs reprises que cet été et ça a fait grimper les cours mondiaux.

Autre produit qui a le plus augmenté dans la Loire : le steak hachés surgelé. Une boîte de six d'une marque distributeur a augmenté de 31% en un an. Là aussi, le prix des céréales qui nourrissent les bovins a joué. Il y a aussi les coûts de l'énergie pour faire tourner les congélateurs et maintenir la chaîne du froid et la hausse des prix du carton.

Faire une croix sur le bio, mais cultiver soi-même ses légumes

La conséquence directe de cette inflation, c'est que certains foyers doivent faire encore plus de choix selon les prix, réduire leur caddie ou certains ligériens rencontrés près d'un magasin discount à Saint-Chamond, expliquent se tourner un peu plus vers des produits de premier prix. Quitte à manger des produits de moins bonne qualité, même si pour René, "la qualité n'est pas forcément liée au prix. J'ai vu une émission à la télé qui a fait des tests entre des marques premier prix et de la marque plus chère. Parfois, c'est kif-kif".

Mais cette inflation semble toucher des foyers qui ont aussi des salaires corrects, à l'image de Maryline qui fait les courses pour sa famille de quatre personnes : "Je n'ai pas de gros problèmes financiers, mais je ne roule pas non plus sur l'or. Alors peut-être qu'effectivement, un temps, ça aurait pu suffire largement. Mais en ce moment non". Et cette ligérienne a donc arrêté d'acheter de la viande : "C'est trop cher. On mange plutôt des œufs par exemple."

Pour faire des économies, Apolline et Xavier ont récemment décidé de faire le plus gros de leurs courses dans un magasin discount et ils ont fait une croix sur les produits bio. Mais ils ont une alternative : "On va tout simplement cultiver certaines choses de notre côté. On vient d'en parler avec mon grand-père, on l'a questionné sur comment cultiver bien et quel produit est intéressant de cultiver". L'avantage aussi de ce couple qui a une petite fille, c'est qu'avoir un potager, "c'est utile pour enseigner à la nouvelle génération. C'est important. Et puis travailler la terre, il n'y a rien de mieux pour l'esprit."