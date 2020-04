Panique chez les futurs couples de mariés tourangeaux, les mariages pourront-ils avoir lieu cet été ?

Chez Brossard-Traiteur, le téléphone n'arrête pas de sonner depuis lundi soir et l'allocution d'Emmanuel Macron. Au bout du fil, des dizaines de couples complètement désemparés.

Ils sont plus qu'au bord des larmes. On a eu des gens qui ont craqué au téléphone. C'est l'un des projets phares d'une vie. Et faut se mettre à la place de ces couples qui ont tout prévu depuis un, voire deux ans", Fabrice Brossard, gérant de l'entreprise Brossard-Traiteur