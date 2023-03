Panne chez Orange : plus de 3.500 foyers et entreprises privés d'internet dans le secteur de Péronne

Un câble de fibre optique de chez Orange a été accidentellement sectionné ce lundi matin par une entreprise. Plus de 3.500 foyers et entreprises sont privés d'internet, de télévision et de téléphone dans le secteur de Péronne, Villers-Carbonnel ou encore Ablaincourt-Pressoir.