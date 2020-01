Panne d'ascenseurs : la galère des patients de l'hôpital La Timone à Marseille

Depuis le 2 décembre et la rupture d'une canalisation pendant des travaux, les trois ascenseurs du parking Q Park de la Timone à Marseille sont en panne. Malades et visiteurs doivent monter jusqu'à cinq étages à pieds pour accéder à l'hôpital.

Marseille, France

Plus d'un mois après la panne, les travaux ont enfin commencé. Depuis le 2 décembre 2019, les trois ascenseurs du parking Q Park donnant accès à l'hôpital de la Timone à Marseille, ne fonctionnent plus. La faute à des travaux sur une borne incendie qui a cédé, l'eau a inondé les ascenseurs. Depuis malades et familles doivent monter jusqu'à cinq étages à pieds pour rejoindre l'hôpital. Un calvaire qui devrait bientôt s'achever.

"J'ai monté quatre étages avec une canne et une valise !" - Alain, patient à La Timone.

À la sortie du parking, une fois arrivée à la surface, tout le monde est essoufflé. "Je suis enceinte de neuf mois et je viens de monter quatre étage pour accéder à l'hôpital" raconte Samia. Plus loin un homme de 72 ans reprend son souffle assis sur un muret. Son fils explique, "mon père a eu du mal, il est tombé deux fois. C'est scandaleux. Il a 72 ans et il vient pour se faire opérer et impossible de trouver une place au parking on a du descendre au cinquième". "Et en plus on paie une fortune" ajoute Alain. Lui vient de grimper quatre étages avec une canne et une valise.

"On a du remonter à pieds par la route où les voitures descendent. C'est très dangereux" - Élodie, maman d'une petite fille en fauteuil roulant.

Si la majorité des patients sont exaspérés, Élodie, elle, est en colère. Cette maman d'une petite fille polyhandicapée en fauteuil roulant, s'est retrouvée coincée au troisième sous-sol, "c'est inadmissible". Impossible de monter les escaliers, "on a du remonter à pieds par la route où les voitures descendent. C'est très dangereux" raconte la maman.

Un ascenseur en travaux

Sur les trois ascenseurs, un seul pourrait refonctionner d'ici la fin de la semaine. "On a commandé des pièces particulières qu'il fallait absolument pour la réparation en fin de semaine dernière. On devrait les recevoir d'ici quatre à cinq jours" raconte le responsable du parking Q Park. Désolé lui aussi, de la lenteur de l'expertise de l'assurance et des travaux. L'ascenseur en question pourrait fonctionner à la fin de la semaine. Sans garanti.