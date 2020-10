Panne d'électricité à Villeneuve d'Ascq, le campus universitaire Pont-de-Bois évacué

Des centaines d'étudiants et de salariés ont dû évacuer le campus Pont-de-Bois de l'université de Lille à Villeneuve d'Ascq lundi après une panne électrique. Le courant est désormais rétabli mais 89 habitants de Lezennes sont toujours privés d'électricité.

Une panne électrique importante a paralysé Villeneuve d'Ascq et Lezennes dans le Nord lundi 12 octobre. Un peu moins de 3000 foyers se sont retrouvés sans électricité en début d'après-midi, et le campus Pont-de-Bois de l'université de Lille a également été touché.

L'incident a été causé vers 13h30 par une entreprise de terrassement, qui a accroché trois câbles haute tension en faisant des travaux d'assainissement, explique Enedis.

Le campus rouvre mardi

L'université a donc décidé d'évacuer le campus Pont-de-Bois, qui abrite les filières de lettres et sciences humaines, obligeant des centaines d'étudiants et salariés à rentrer chez eux plus tôt que prévu. Le courant a été rétabli rapidement à Villeneuve d'Ascq. L'université annonce donc la réouverture du campus mardi.

En revanche, lundi à 17h, 89 clients sont toujours privés d'électricité à Lezennes. Enedis indique que des groupes électrogènes vont être installés rapidement, "avant le début de soirée", et la réparation définitive sera effectuée mardi.