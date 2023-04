Panne d'émetteur : Surtainville privée de télé... jusqu'au 20 avril

Le vent a soufflé fort dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier dans la Manche. Avec par endroit des conséquences durables. Ainsi, l'émetteur qui assure la réception de la télévision via la TNT, autrement dit, via les antennes "râteau" pour les secteurs de Surtainville, du Rozel mais aussi de Sciotot sur la commune de Les Pieux, a été endommagé. Depuis, plus possible de regarder la télé.

ⓘ Publicité

Pas d'intervention avant le 20 avril

"Nous recevons de nombreux appels de réclamations d'habitants à la mairie", souligne la maire de Surtainville Odile Thominet, "car nous avons de nombreux anciens qui reçoivent encore la télévision via la TNT. Cela représente à peu près la moitié de la population de ma commune". Et le problème, c'est que l'élue vient d'apprendre de l'Agence nationale des fréquences que la réparation n'interviendra pas avant le 20 avril.

"C'est scandaleux, ils ne se rendent pas compte de l'impact pour la population. Nous avons aussi des travailleurs dans des bungalows. Ils sont seuls le soir, et sans télé, c'est dommageable pour eux!", souligne Odile Thominet. L'élue est revenue vers l'ANFR mais n'a pas eux d'explications précises pour l'instant sur les causes d'un tel délai d'intervention. "Il est simplement précisé que la panne nécessitera l'utilisation d'une nacelle et qu'il faudra donc faire preuve de patience".