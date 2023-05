Panne d'Internet depuis près de quatre mois à Rivières-de-Theyrargues dans le Gard

Depuis le 9 janvier, la commune de Rivières (appelé localement "Rivières de Theyrargues" prononcer té-rar-gue) est privée d'Internet. La faute à un cable qui passait sous un champ coupé en plusieurs endroits suite à des travaux d'entretien. Propriétaire et Orange se parlent par services juridiques interposés, le propriétaire réclamant un droit de passage, l'entreprise - pour le moment - refusant. Une solution, pour des désagréments qui impactent notamment les professionnels du secteur, la fibre est en cours d'installation.

La réparation n'est pas - encore - à l'ordre du jour

À cause d'une incroyable bisbille entre un propriétaire qui veut bien qu'Orange répare, mais en contrepartie d'argent sonnant et trébuchant et l'entreprise qui refuse de faire la banque. Au final, c'est, dit Jean-Marie Itier le maire de Rivières-de-Theyrargues (Gard), les usagers qui sont pris en otage. "Je pense à une vieille dame de ma commune qui, privée de téléphone, m'a demandé que je lui prête mon portable, ça m'a beaucoup touché".

Une rupture d'Internet qui n'est pas sans conséquence pour la mairie. "J'utilise une clef 4G depuis la fenêtre de la mairie et j'envoie mes mails depuis chez moi". Conséquence également pour les hébergeurs de la commune qui ont des difficultés pour répondre aux demandes de séjours, "On ne peut pas répondre avec toute la rapidité nécessaire aux demandes et parfois, on perd une réservation".

La réparation du câble cuivre ADSL n'est pas à l'ordre du jour. À moins que le propriétaire et Orange trouvent un terrain d'entente. Une solution en attendant la venue de la fibre ? Laisser le câble à l'air libre, "compliqué - nous explique-t-on - le cuivre qui vaut fort cher peut attirer les malveillants".

La solution, la fibre. Rivières est câblée, l'armoire de connexion installée, seule l'alimentation qui doit passer sous la rivière la Cèze se fait attendre. "Peut-être fin juin - début septembre" susurre le maire qui refuse, pour autant, de s'engager sur une date. Dans tous les cas, la fibre est très attendue à Rivières-de-Theyrargues.

