Panne de courant en Basse-Navarre : un poste d'électricité mobile installé

Le 5 décembre dernier, le poste source, d'électricité situé à Saint-Jean-le-Vieux était frappé par un violent coup de foudre. Tout le système qui permettait de distribuer l'électricité dans les villages alentours (Ispoure, Saint-Jean-le-Vieux, Ascarats, Irouléguy, Uhart-Cize, Saint-Jean-Pied-de-Port ou encore Saint-Étienne-de-Baïgorry) a brûlé. Après avoir mis en place des solutions pour réalimenter en électricité les 6.500 clients qui s'étaient retrouvé dans le noir, Enedis, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité a trouvé une solution provisoire de plus longue durée.

Des disjoncteurs calcinés après le coup de foudre du 5 décembre dernier © Radio France - Anthony Michel

Dans un premier temps en effet, les agents d'Enedis ont fait venir l'électricité d'ailleurs pour remettre le courant rapidement les clients. "On a un système sur notre réseau, un maillage qui fait qu'on peut qu'on peut renvoyer l'électricité par d'autres endroits" explique François Tillous, directeur territorial Enedis dans les Pyrénées Atlantiques. "En fin de matinée, le 5 décembre, on avait pu, sur les 6500 clients, remettre l'électricité chez environ 5.000 d'entre eux". Pour le reste, il a fallu composer et demander davantage de moyens. "On a tiré une ligne spéciale qui vient d'Urcuray et qu'on a par des systèmes de câblage, de domino, pu reconstituer un appareillage provisoire qui a permis de redonner l'électricité à ces 1.000 derniers clients dans la soirée", poursuit François Tillous.

Infographie "Un poste source électrique" - tiré du Twitter d'Enedis (@enedis)

Ça c'est pour la solution immédiate. Puis, Enedis a du s'organiser pour la suite. L'entreprise a fait venir un "poste source mobile", une sorte d'Algeco immense avec à l'intérieur un appareil similaire à celui qui a brulé. Il remplira la même fonction que l'ancien, sera mis en fonction d'ici la fin du mois de décembre et il restera en place le temps de construire le véritable poste source qui viendra en lieu et place, remplacer l'appareil détruit. "Ça devrait prendre environ un an et demi" prévoit François Tillous. Mais avec un appareil plus performant que le précédant. "On va l'installer avec les dernières technologies, ça sera un peu plus performant en matière de pilotage à distance, en matière de respect de l'environnement", précise le directeur territorial. Et concernant la foudre, "on a des systèmes de protection, on a déjà des protections en général. Ce type d'événement se produit très rarement. Là, ça faisait cinq ans qu'on n'avait pas eu ce type d'événement sur la direction régionale".

Les élus du secteur ont d'ailleurs pu profiter d'une visite de l'installation provisoire et d'une présentation de celle qui les attend. De quoi rassurer par exemple le maire de Saint-Jean-le-Vieux, Pierre Eyherabide : "on est bien sûr un peu plus rassuré et puis, on pourra aussi expliquer à la population, leur dire ce que ça représente, ce poste source ici, et leur expliquer de quels systèmes de dépannage Enedis dispose ici".

Le nouveau poste source est attendu pour mi-2023.