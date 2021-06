Panne des numéros d'urgence : "au bout de quelques secondes, ça coupait" aux urgences de la Dordogne

Une panne importante a touché les numéros d'urgence ce merdredi 2 juin partout en France. Les lignes des services de secours ont été touchées notamment celle du SAMU. Heureusement "il n'y a pas eu de cas grave non pris en charge" explique le médecin chef de service.

Le SAMU de la Dordogne a reçu 500 appels entre 19h et 1 heure du matin ce mercredi 2 juin. Photo d'illustration

Les urgences de la Dordogne ont été prévenues vers 18h30 ce mercredi 2 juin qu'il pouvait y avoir des problèmes sur leurs lignes explique le médecin-chef de service Jean-Paul Lorendeau. Ils ont commencé vers 19h30 "les gens appelaient mais au bout de quelques secondes, ça coupait". Cette panne a concerné les numéros d'urgence partout en France, ils sont gérés par l'opérateur Orange.

500 appels entre 19h et 1 heure du matin

Les trois assistants de régulation des urgences ont eu a gérer 500 appels entre 19h et 1 heure du matin, une soirée "de forte activité" selon le docteur Lorendeau. Face à ces problèmes de coupures sur les lignes, ces assistants ont rappelé "une à une" les personnes pour les prendre en charge explique le chef de service des urgences et "heureusement, il n'y a pas eu de cas graves". La connexion a été entièrement rétablie vers 5 heures du matin, ce jeudi 3 juin, "désormais, on touche du bois".