Panne des numéros d'urgences : "pas de retour d'événements graves pour l'instant" selon le Samu 54

Alors qu'une panne nationale a perturbé le fonctionnement des numéros d'urgence (15-17-18 et 112), retour sur les conséquences de ce phénomène au SAMU 54 avec le docteur Lionel Nace, chef des urgences au CHRU de Nancy.

Que s'est-il précisément passé ce mercredi 2 juin pour que le fonctionnement des numéros d'urgence (15, 17, 18 et 112) soit aussi perturbé ? Le gouvernement demande des comptes à Orange, qui semble en cause. Plusieurs décès pourraient être liés en France à cette panne.

En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, aucune conséquence grave n'a été signalée pour l'instant mais les pompiers des Vosges ont par exemple assuré des permanences physiques dans les centres de secours pour faire face aux difficultés de communication. Au Samu de Meurthe-et-Moselle, joignable au 15, s'il y a eu des perturbations, le nombre d'appels ne s'est pas pour autant effondré, explique le docteur Lionel Nace, chef du Samu 54 et des urgences du CHRU de Nancy :

"Les personnes ont pu avoir du mal à nous joindre mais l'activité n'est pas linéaire. Par rapport aux jours précédents, nous n'avons pas mis en évidence de différences majeures mais est-ce que sans cette panne on aurait eu une activité plus importante ? C'est difficile à dire. On n'a pas eu de retour d'événements indésirables graves."

Lionel Nace prudent car d'éventuels cas particuliers pourraient être remontés dans les heures ou jours à venir.

Des procédures et du matériel régulièrement contrôlés

Etre injoignable ou difficilement joignable, c'est la hantise des services d'urgences. Un travail est mené régulièrement pour être certain qu'il y a des solutions en cas de pannes matérielles, poursuit Lionel Nace :

"Les serveurs sont multipliées. Les lignes d'entrées sont largement au-dessus des capacités humaines. On peut recevoir des centaines d'appels simultanés que nous ne pourrons pas décrocher. Maintenant, tout ce qui est en amont, qui n'est plus de la problématique directe de l'établissement, c'est difficile à contrôler."

L'incident national représente malgré tout une piqûre de rappel selon Lionel Nace qui explique que les procédures vont tout de même être revues en interne dans les prochaines heures.

Un argument contre le numéro unique

Une panne géante qui intervient quelques jours après l'adoption à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi qui prévoit d'expérimenter sur un territoire donné un numéro unique d'urgence pour remplacer le 15, le 17 et le 18. Une idée jugée mauvaise par une partie de la communauté médicale. Cette panne est un argument supplémentaire contre le numéro unique selon Lionel Nace :

"C'est la preuve qu'il faut une diversité. Ce n'est pas le même débat mais dans certains départements, on pouvait joindre soit le 15, soit le 17 ou le 18. De nombreux départements ont fait basculer des appels 15 sur le numéro du médecin de garde et si vous avez un numéro unique, ce n'est pas possible [...] Ca doit être pris en ligne de compte. Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier."

Si le retour à la normale est effectif, la préfecture de Meurthe-et-Moselle a décidé de conserver encore quelques heures les numéros à dix chiffres en cas de difficultés à joindre les services d'urgences.