Panne géante chez Facebook, Instagram et WhatsApp

Photos et vidéos qui ne se téléchargent pas, messageries au ralenti : une importante panne affecte depuis ce mercredi après-midi les réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp. Elle toucherait essentiellement l'Europe, mais aussi en Amérique du Nord et du Sud.

Les réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp sont touchés ce mercredi par une panne géante. De nombreux internautes, en Europe mais aussi aux États-Unis, au Brésil et au Canada, expliquent rencontrer des problèmes. Sur Facebook et Instagram, photos et vidéos ont bien du mal à s'afficher. Et si vous souhaitez partager une publication, ça risque de vous prendre beaucoup de temps.

Sur WhatsApp, difficile d'envoyer un simple message. Les messages audio sont inaccessibles, tout comme sur Messenger. Selon le site DownDetector, la panne affecte surtout l'Europe, l'Amérique du Sud et les États-Unis.

Facebook indique dans un tweet travailler "à résoudre le problème au plus vite". Ces trois réseaux sociaux avaient déjà été touchés par une panne importante en mars dernier.