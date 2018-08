Nice, France

À cause probablement de la chaleur, deux postes électriques à Nice, ceux dit de Risso et de Lascaris, sont tombés en panne ce jeudi matin. La coupure géante s'est produite vers 10 h et a impacté 30.000 foyers. A midi et demi, 5.000 clients étaient encore concernés. Une autre panne a, elle, touché les secteurs de Mandelieu et de Théoule-sur-Mer. Environ 2.500 foyers ont été sans courant plusieurs heures.

Enedis affirme que des réparations sont en cours et que tout devrait être rétabli dans la journée. Avec les fortes chaleurs, de nombreux azuréens craignent alors de perdre les produits stockés dans leurs réfrigérateurs.