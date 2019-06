Problème technique chez SFR : les appels fixes et mobiles perturbés

Impossible de recevoir ou passer des appels depuis ce mercredi midi dans plusieurs régions de France pour les abonnés SFR. À 16h00, plus de 2.000 incidents avaient été signalés par des utilisateurs sur le site downdetector.fr.

Capture d'écran downdetector.fr -

Selon le site internet, la région parisienne, les agglomérations de Lyon, Marseille, Nice et Toulouse sont particulièrement touchées. Interpellé sur les réseaux sociaux par des utilisateurs, SFR a confirmé des difficultés pour passer et recevoir des appels, sans plus de précisions sur l'origine de cette panne. Les abonnés sont invités à contacter l'assistance via le compte Twitter @SFR_SAV.

Certains services publics ont également signalé la panne sur les réseaux sociaux à l'image de la mairie de Mandelieu-La Napoule dans les Alpes-Maritimes.