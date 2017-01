Panneaux solaires : attention aux arnaques dans le Grand Nancy

L'UFC Que Choisir 54 alerte sur un nouveau type d'arnaque, qui sévit dans l'agglo nancéienne depuis début janvier. Une entreprise vous démarche pour installer chez vous des panneaux photovoltaïques. Vous pensez signer pour une étude préalable, mais il s'agit en fait d'un bon de commande.

Tout a commencé par un coup de téléphone. Un très gentil commercial appelle Mireille, de Neuveville-devant-Nancy, et son mari, et leur propose une étude pour installer des panneaux photovoltaïques. Ils ne se méfient pas, et quelques jours plus tard, un autre commercial vient leur rendre visite. "On nous a dit que c'était sans engagement, que cela ne nous coûterait rien, ils nous ont répété je ne sais combien de fois que cela ne nous coûterait rien", se désole Mireille.

On pensait signer une simple étude, en fait, c'était un bon de commande - Mireille, l'une des victimes de l'arnaque

Selon l'entreprise, les travaux seraient remboursés par des primes d'états, et le rachat par EDF de l'électricité produite. Tout cela existe, mais en Lorraine, il n'y a pas assez de soleil pour que ce soit rentable. De toute façon, Mireille et son mari n'avaient pas du tout pris de décision : "On était là pour une étude. Il nous a fait signer des papiers, très rapidement. On a été crédules : on n'a pas pensé que ce qu'on signait là, c'était un bon de commande et un crédit..."

14 jours légaux de rétractation... qui filent sans que l'on s'en rende compte

Montant total de l'engagement : 60 000 euros. L'arnaque est bien ficelée, comme vous pensez signer pour une étude, vous laissez filer les 14 jours légaux de rétractation. C'est ce qui est arrivé à Mireille, les ouvriers sont arrivés deux semaines plus tard pour poser les panneaux, et plus moyen de reculer.

Heureusement selon Jacques Fleury, président de l'UFC Que choisir en Meurthe et Moselle, il existe des recours : "Si les 14 jours sont passés, surtout n'acceptez pas que les ouvriers viennent poser des panneaux. Il y a des solutions, les bons de commande ont des vices de conformité, on a des pistes pour les faire annuler." Dans tous les cas, Jacques Fleury conseille de prendre contact avec l'UFC, mais il rappelle que le mieux c'est encore de refuser tout démarchage téléphonique.