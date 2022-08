Pannes en série sur un ascenseur dans une résidence adaptée de Nîmes

Imaginez que vous êtes en fauteuil roulant et que vous ne pouvez pas sortir de votre immeuble à cause de l'ascenseur, hors service. C'est exactement ce qui arrive, à Nîmes, au Colorama.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Il s'agit d'une résidence dédiée aux personnes âgées et à mobilité réduite. Une vingtaine de familles y vit actuellement, et elles doivent faire face à une série de pannes, comme le raconte Esther : "À vue de nez, oui, 150 fois, minimum. Il y a eu des 2-3 fois par semaine. On a eu des petites accalmies, pendant trois semaines ça allait, le temps de se dire ouf, et puis, ça repart en cacahuète. Là, la dernière fois, on a touché le fond du fond, quoi. C'est pas possible. Et puis, on ne peut pas demander aux gens de patienter. En pleine chaleur, en pleine été. Moi, je n'ai pas la clim à la maison, il fait 33-34 dans la maison, ce n'est pas possible. Et les escalier, avec 25 kilos dans les bras, arrivé au 2e étage, on n'en peut plus déjà. Ma fille, je ne peux que très brièvement la mettre debout. Le petit, il monte jusqu'au 5e, mais c'est pareil, il veut être dans mes bras. Donc, je me suis retrouvé à essayé de porter les deux, donc, ça devient vite dangereux."

On ne peut pas demander aux gens de patienter. En pleine chaleur, en pleine été. Moi, je n'ai pas la clim à la maison, il fait 33-34 dans la maison, ce n'est pas possible - Esther, locataire à la Résidence Le Colorama.

Interview d'Esther, locataire à la Résidence Le Colorama Copier

La dernière panne en date a duré du 22 juillet au 1er août dernier. Une bonne dizaine de jours durant lesquels Cathye, en fauteuil, a pensé au pire : "Je suis dépressive. J'ai failli sauté par dessus le balcon. Par dessus le balcon, oui, du 4e étage, parce qu'on n'en peut plus. Douze jours, sans sortir et être calfeutré chez soi, c'est terrible... d'être en prison, de regarder la télé, mais il n'y a pas que la télé. Il y a la vie, devant, se promener, dire bonjour, aller voir mes amis... chose qui est normale. Heureusement que j'ai téléphoné à SOS Amitié. J'ai pleuré, pendant plus d'une heure, mais ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un... Heureusement qu'elle était là. Attendez, je paie mon loyer et mes charges, donc je dois jouïr de l'ascenseur.

J'ai failli sauté par dessus le balcon. Par dessus le balcon, oui, du 4e étage, parce qu'on n'en peut plus - Cathye, locataire à la Résidence Le Colorama

Interview de Cathye, locataire à la Résidence Le Colorama Copier

La réponse du bailleur

Contacté par France Bleu Gard-Lozère, le bailleur, Grand Delta Habitat, fait savoir que la panne a duré plus longtemps que prévu en raison de problèmes de livraison sur la pièce à changer. En revanche, Grand Delta Habitat n'a pas répondu sur la récurrence de ces défaillances. Les locataires souhaite que des travaux d'ampleur soit entrepris pour régler définitivement le problème.

Ils demandent aussi qu'un deuxième ascenseur soit construit au sein de l'immeuble.