Pannes internet à répétition dans le Pas-de-Calais : Orange sur le pont pour raccorder Oignies

Les agents d'Orange sont confrontés à des vols de plus en plus nombreux de câbles en cuivre.

Si vous avez subi une coupure d'internet ces derniers mois, vous n'êtes pas seul. Les pannes chez Orange dans le Nord et le Pas-de-Calais se multiplient depuis le début de l'année. En cause : les vols de câbles en cuivre qui permettent la connexion internet.

Encore le week-end dernier, près de 400 mètres de câbles ont été dérobés, privant d'internet entre 800 et 1.000 clients dans le secteur de Carvin, Libercourt et Oignies, dans le Pas-de-Calais.

En ouvrant les trappes, les techniciens d'Orange découvrent des câbles sectionnés et des morceaux de cuivre dérobés. © Radio France - Louise Buyens

Des conséquences sur les habitants et commerçants

Près de la place de la mairie, à Oignies, le bar-tabac de David est resté portes closes dimanche après-midi. Le patron a préféré fermer à cause de la panne internet qui l'a empêché de travailler normalement "la FDJ et le PMU ont une box spéciale pour ne pas être piratés. C'est une box Orange. Comme elle ne fonctionnait pas, les clients qui achètent des jeux à gratter ne peuvent pas se faire rembourser et on ne peut pas faire des paris sur un match ou un cheval par exemple", détaille le gérant.

David a pu reprendre le travail normalement dès mardi avec l'arrivée de box de secours qui fonctionnent en 4G mais tout le monde n'a pas cette chance. Une habitante de la commune est en panne depuis dimanche et le problème n'est toujours pas réglé. "On a plus de WIFI, on ne peut plus allumer la télévision. On a plus rien à part le portable, les livres et les jeux de société pour occuper les soirées", raconte Sandrine.

En tout, à Oignies, 350 clients sont concernés par la coupure internet, y compris la mairie. Orange espère être en mesure de régler le problème la semaine prochaine mais il précise que le délai peut grimper à quatre semaines.

En attendant, les clients peuvent demander à Orange de leur envoyer une clé 4G ou d'obtenir des data supplémentaires pour leur téléphone portable.

Un dépannage compliqué

Raccorder tous les clients prend beaucoup de temps, explique Orange. "Quand on doit réparer il faut recommander du câble, et il n'est pas forcément disponible facilement aujourd'hui", selon Ludovic, chargé de rétablir la connexion à Oignies.

Les vols de câbles en cuivre sont à l'origine des pannes à répétition ces dernières semaines et selon Orange cela pourrait se reproduire "je suis débordé avec tous les vols qu'on a. Ici, nous sommes localisés comme étant le bassin où le cuivre est facilement récoltable", ironise Denis Allard, coordinateur de boucle locale dans le secteur de l'Artois chez Orange.

Afin d'éviter les vols, l'opérateur pousse pour que la fibre soit massivement installée, car ce n'est pas du cuivre, c'est donc beaucoup moins intéressant pour les voleurs.