Panthéonisation de Joséphine Baker : "Énormément de fierté" réagit un de ses enfants

Le Périgord peut être fier ce dimanche. Joséphine Baker, la chanteuse, militante anti-raciste, résistante et ancienne propriétaire du Château des Milandes, va entrer au Panthéon. C'est tout une vie de combats qui est saluée. "Tout ce qu'elle a fait n'a pas été inutile" réagit un de ses enfants.

Joséphine Baker, son époux Jo Bouillon et leur tribu arc-en-ciel en déplacement en Argentine

Suite à la pétition lancée en ligne et qui réuni plus de 37.000 signatures à cette heure, Emmanuel Macron a décidé de panthéoniser l'artiste, femme engagée et résistante au cours d'une cérémonie prévue le 30 novembre prochain à Paris. Joséphine Baker a vécu de nombreuses années en Dordogne. Akio Bouillon, le fils aîné de Joséphine Baker, a réagi ce matin sur France Bleu Périgord.

"C'est la femme de spectacle, la femme de cœur, la mère"

Il n'y a pas assez de mots pour décrire Joséphine Baker, tant elle coche toutes les cases : "C'est la femme de spectacle, la femme de cœur, la mère, la femme dans son entièreté, la résistante. Même si elle était fière de ce qu'elle avait fait pendant la seconde Guerre Mondiale, elle mettait surtout en avant ses idéaux humanistes" réagit l'un de ses 12 enfants Akio Bouillon. Joséphine Baker a en effet combattu la ségrégation raciale, elle, l'enfant d'origine afro-américaine, amérindienne et espagnole mariée à 13 ans dans le Missouri.

Elle sera également aux côtés de Martin Luther King lorsqu'il lance "I have a dream". Dans l'incapacité d'avoir des enfants, elle a choisi d'adopter sa tribu arc-en-ciel : 12 enfants venus de tous les coins du globe qui grandiront au château des Milandes en Périgord. "Tout ce qu'elle a fait n'a pas été inutile" poursuit son aîné.

"Nous sommes très honorés"

"On espérait [cette panthéonisation, ndlr.] sans trop y croire" explique Akio Bouillon. "C'est énormément de fierté, nous sommes très honorés. La France est capable de produire des personnages qui marquent l'Histoire avec un grand H, maman en fait partie et c'est grâce au peuple français".

Joséphine Baker entrera au Panthéon lors d'une cérémonie le 30 novembre prochain. En revanche, sa dépouille devrait rester à Monaco à la demande de ses enfants.