Joséphine Baker au Panthéon : "elle entre dans l'histoire de France" réagit la propriétaire des Milandes

Ce dimanche 22 août, on apprenait que Joséphine Baker allait entrer au Panthéon le 30 novembre 2021. Au château des Milandes et dans le village de Castelneaud-la-Chapelle en Dordogne, la nouvelle donne "des frissons".

L'annonce de la panthéonisation de Joséphine Baker a donné "des frissons" à sa propriétaire Angélique de Saint-Exupéry : "pour moi, c’est un personnage qui entre dans l'histoire de France. À chaque instant de sa vie, elle s'est battue pour la tolérance, pour la différence." Ce château des Milandes, Joséphine Baker l'a acheté en 1947 et l'a occupé pendant une trentaine d'année jusqu'à la fin des années 1960.

Angélique de Saint-Exupéry : "elle va rayonner dans le monde"

Joséphine Baker : la "tata gâteau" de Georgette

Juste à côté du château des Milandes vit Georgette, elle a connu sa "tata Jo" à l'âge de six ans. À cette époque, l'artiste s'installe sur le domaine des Milandes : "Bien avant qu'elle adopte les enfants, on a beaucoup été, mon frère et moi, les petits enfants qui la suivaient partout. C’était vraiment la tata gâteau". Aujourd'hui, Georgette est fière de voir entrer "tata Jo" au Panthéon :

REPORTAGE - Georgette voit sa "Tata Jo" entrer au Panthéon

Georgette, dans sa maison juste à côté du château des Milandes © Radio France - Thibault Delmarle

"Permettre de vivre ensemble à des enfants d'origines différentes, ça nous parle à l'heure actuelle"

REPORTAGE - Les visiteurs aux Milandes à l'annonce de la Panthéonisation de Joséphine Baker