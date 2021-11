Panthéonisation de Joséphine Baker : les quatre timbres collectors ont eu du succès en Dordogne

Philatélistes ou simples curieux, plusieurs centaines de personnes étaient au rendez-vous ce samedi 27 novembre au Carré d'imprimerie à Boulazac, pour assister à la vente en avant-première de quatre timbres collectors à l'occasion de la panthéonisation de Joséphine Baker.

"C'est un timbre qu'il faut avoir", sourit Christine. Cette passionnée en recueille de toutes sortes depuis plus de vingt ans. Alors forcément, il fallait ajouter ces quatre timbres en édition limitée à sa collection. Au total, la Philaposte en a imprimé 9.600. Comme Christine, beaucoup de collectionneurs étaient présents, certains ont même fait plusieurs centaines de kilomètres. Pour d'autres, c'est surtout le personnage de Joséphine Baker qui les a motivés : "Ça me rappelle des souvenirs, les Milandes. Ça reflète bien sa carrière, la résistance, le cabaret, Paris... C'était une femme extraordinaire", indique Vincent. Artiste, résistante et militante anti-raciste, Joséphine Baker a vécu plus de 20 ans au château des Milandes. La panthéonisation est prévue le 30 novembre prochain. A cette occasion, les acheteurs étaient nombreux à laisser leurs plaquettes de timbres, pour qu'ils soient oblitérés (tamponnés) à la date du 30.