Panthéonisation de Maurice Genevoix : cérémonie maintenue le 11 novembre mais sans public

La décision a été prise par l'Elysée, en accord avec les petits enfants de Maurice Genevoix. L'écrivain loirétain, ancien combattant de 14, fera bien son entrée au Panthéon le 11 novembre prochain. Mais en raison des conditions sanitaires et sécuritaires, la cérémonie se fera sans public.

Près de 500 personnes avaient été invitées pour assister à l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, le 11 novembre prochain, à Paris. Mais, en raison du confinement et des problèmes de sécurité liés au terrorisme, la cérémonie se fera à minima. Seuls les petits enfants de l'écrivain loirétain seront présents avec leurs conjoints et enfants. Mais, une retransmission est d'ores et déja prévue le jour J à la télévision , sur France 2.

Je regrette cette panthéonisation particulière mais son maintien est essentiel

C'est le petit fils de l'académicien, Julien Larère-Genevoix, qui a prévenu lui même les invités par mail et sur sa page facebook. " Nous aurions aimé vous avoir avec nous pour partager ce moment. Je sais que nombre d entre vous attendiez cette cérémonie avec impatience. Les conditions sanitaires et sécuritaires ont malheureusement changé la donne..... Je regrette cette panthéonisation particulière, mais veux croire sincèrement et profondément que son maintien est essentiel dans les heures que nous vivons."

Une cérémonie déjà reportée

Panthéon © Radio France - Martine Bréson

Décidée en 2018 par le Président Emmanuel Macron, l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix est un hommage à tous les combattants de la Première Guerre mondiale. Maurice Genevoix en faisait partie et il avait d'ailleurs dédié un livre à Ceux de 14, publié en 1949. Prévue initialement en novembre 2019, la cérémonie avait été reportée en 2020 pour coïncider avec les 100 ans de l'inhumation du Soldat Inconnu sous l'Arc de Triomphe.

Un passage par les Eparges

Avant l'entrée au Panthéon, une autre cérémonie, également en comité restreint, sera organisée le 9 novembre aux Eparges. C'est dans ce village de la Meuse que le soldat Genevoix avait été blessé en 1915. " Avant d'entrer au Panthéon, il ira là-bas chercher ses frères d'arme" explique Julien Larère-Genevoix. Après avoir été évacué sur Bourges, Maurice Genevoix, le poilu, avait fini sa convalescence à Châteauneuf sur Loire. Et c'est seulement quelques années après, en 1927, qu'il achètera " les Vernelles", sa maison de Saint-Denis- de l'Hôtel où il a écrit la plupart de ses livres.