La Poste teste, depuis début février, un nouveau dispositif dans deux de ses bureaux à Paris et à Pantin en Seine-Saint-Denis : une borne express pour réaliser sa carte grise en quinze minutes.

Islam Zerarka, fondateur de"RéfleXe carte grise" et Corinne Journy, directrice de programme secteur public pour le groupe La Poste

La Poste se diversifie encore une fois dans ses services proposés au public. Depuis le début du mois, elle propose la délivrance de la carte grise en moins de quinze minutes sur une borne.

Dispositif testé depuis le début du mois

Une borne est installée dans le bureau de la place des Fêtes dans le 19e arrondissement de Paris et dans le bureau principal de La Poste de Pantin en Seine-Saint-Denis. L'usager peut se rendre sur place avec ses pièces justificatives et là, il procède à sa demande sur une borne imaginée par la start-up RéfleXe carte grise, installée à Aubervilliers. Il créé un compte grâce à son numéro de téléphone, entre dans la machine les informations demandées et scanne les pièces justificatives. Si besoin, un agent de La Poste peut aider ou un téléconseiller peut répondre sur la borne.

Remédier aux difficultés en ligne

Le service est facturé 29, 90 euros. "Ça va, c'est dans la moyenne", commente Boukary. Le jeune homme a profité d'une pause au travail pour venir faire sa carte grise express dans le bureau de poste de Pantin. Pourtant depuis 2017, la démarche ne se fait plus en préfecture mais en ligne déjà. "Mais c'est long parfois, et puis on a pas forcément le scanner pour copier toutes les pièces demandées, il faut aller le faire à l'extérieur, revenir... c'est pas très efficace" selon Boukary.

Pantin : obtenez votre carte grise en 15 minutes chrono à La Poste © Radio France - Hajera Mohammad

Sans compter tous les usagers qui ont des difficultés pour effectuer des démarches administratives en ligne. "Beaucoup de gens sont à l'aise avec les réseaux sociaux pour poster ou tchater mais ça ne veut pas dire qu'ils le seront avec ces démarches... La Poste se doit d'être là pour tout client, des plus agiles aux plus fragiles" expliqueCorinne Journy, directrice de programme secteur public pour le groupe.

Après 15 minutes de procédure sur la borne, Boukary repart avec un titre de carte grise provisoire et peut prendre la route avec, en attendant de recevoir le papier définitif dans les 72 heures par la Poste. Depuis 2017, plusieurs professionnels sont habilités également à délivrer la carte grise, notamment des garages automobiles.