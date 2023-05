Pap Ndiaye en Moselle : le ministre inaugure la nouvelle cour de l'école Poincaré à Thionville

Pap Ndiaye, le ministre de l'Education nationale était en visite en Moselle ce vendredi. Une visite surprise durant laquelle il s'est rendu à Metz, Volstroff mais aussi à l'école élémentaire Henri Poincaré à Thionville, pour inaugurer la nouvelle cour de récréation. Une cour entièrement végétalisée, faite de plantations, de copeaux en bois et d'un labyrinthe de bambou. Un système avant tout conçu pour conserver la fraîcheur. "Le principe de la cour c'est vraiment de lutter contre la chaleur et d'utiliser l'eau qu'on orientait avant dans les réseaux d'assainissement car on ne peut pas faire de vététalisation sans eau. On en profite aussi pour ramener un peu de nature dans la cour : de la terre, des insectes, des oiseaux etc.", nous explique Aurélie Debrun, en charge des projets de transition écologique à la ville de Thionville. L'eau de pluie qui ruisselle habituellement par le toit, les gouttières et le sol est donc détournée pour venir alimenter la cour végétalisée. Pour aboutir à cette nouvelle cour de récréation, une concertation avait été lancée en janvier 2022 avec les parents d'élèves.

La nouvelle cour de récréation végétalisée de l'école Henri Poincaré à Thionville © Radio France - Louise Joyeux

Les élèves s'approprient leur nouvelle cour

Lors de l'inauguration, les élèves ont très vite adopté leur nouvelle cour de récréation, les espaces de jeux ont été rapidement investis : "c'est comme un parc d'attraction", confirme Zoé sur une des balançoires. Une satisfaction que les enfants ont pu exprimer auprès du ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye : "c'est plus vert, plus naturel, on dirait qu'on est dans une forêt et moi j'aime bien" commente un des élèves de l'école. Les parents aussi sont ravis : "il y a de la verdure c'est bien pour le réchauffement climatique, il y a des jeux aussi, c'est vraiment la cour de récré du bonheur", décrit cette maman. Cette nouvelle cour a coûté plus de 400 000 euros dont plus de la moitié ont été financés par l'agence de l'eau Rhin-Meuse . Trois autres projets de végétalisation de cours de récréation sont prévues ces deux prochaines années, notamment à l'école primaire d'Elange, à Saint-Pierre et à l'école maternelle Val Marie Rousseau.

La nouvelle cour de récréation végétalisée de l'école Henri Poincaré à Thionville © Radio France - Louise Joyeux

La présence des syndicats

La visite du ministre de l'Education nationale en Moselle est restée confidentielle, ce qui n'a pas été au goût de tous les syndicats. En cours de journée quelques membres du syndicat FSU se sont rendus à Volstroff où était le ministre pour une petite casserolade avant de rejoindre l'école Poincaré où ils ont pu être reçu par des membres du cabinet de Pap Ndiaye. Un échange durant lequel ils ont pu faire entendre leurs revendications : "on a été écouté mais je ne sais pas si on été correctement entendu", confit amer, Eric Zolver, le secrétaire départementale de la SFU en Moselle.