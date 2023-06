Papèteries de Condat : les salariés reçus par le préfet pour demander la reprise de la ligne 4

L'entrevue avec Jean-Sébastien Lamontagne aura duré un peu plus d'une heure. Pendant ce temps, une quarantaine de personnes, des salariés des Papèteries et des entreprises qui en dépendent, les ont attendus en face de la préfecture, accompagnée par le député du Périgord Noir Sébastien Peytavie. Les syndicats de Condat qui demandent la reprise de l'activité sur la ligne 4, sont ressortis peu avant 18 heures ce jeudi, avec le sentiment d'avoir été écouté par le représentant de l'État.

D'après Patricia Canto, déléguée FO, le préfet de la Dordogne s'est engagé à demander des précisions au groupe Lecta sur son choix d'arrêter la ligne 4 des Papèteries. Le préfet rencontre d'ailleurs la direction avec des élus locaux, dont le député du Périgord Noir, Sébastien Peytavie, le jeudi 29 juin prochain.

"Il y a de l'avenir pour le papier"

Cette ligne 4 a de l'avenir, estiment les salariés. Elle produit du papier couché double-face "utilisé pour les beaux livres, les magazines ou encore le Goncourt", explique Eric. Il est le plus ancien à Condat avec 41 ans de carrière là-bas. Il tient dans ses mains le Goncourt 2022, "pour ces romans-là, Flammarion choisit souvent le papier de la ligne 4 [...] Pour moi, il y aura toujours du papier malgré la révolution numérique. Tant qu'il y aura des écrivains, il y aura du papier".

"Un choc violent"

L'annonce de la direction, de supprimer 187 emplois, est vécu comme un choc violent même si beaucoup de salariés sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas : le chômage partiel s'est renforcé à partir de février dernier et la "matière première a été déplacée il y a quelques semaines", décrit Jean-Luc, 36 ans de carrière à Condat.

Aux côtés des salariés de Condat, une dizaine de salariés des entreprises SVL et SVT qui travaillent avec les Papèteries, "c'est notre unique client", explique Mario, 54 ans, "Condat a dénoncé son contrat, donc pour nous en 2024, c'est fini, et si l'on ne trouve pas de nouveau client, on aura, nous aussi, un Plan de Sauvegarde pour l'emploi à l'automne [..] Beaucoup de mes collègues ont peur et n'osent pas en parler". Mario pense que les Papèteries vont fermer totalement à terme, la ligne 8 aussi. "Quand j'ai commencé, il y avait 1.200 salariés, ils ne seront plus que 200 après le PSE, moi, je n'y crois plus".

Car les Papèteries de Condat rayonnent bien au-delà de la commune. De nombreuses entreprises dépendent de l'activité des Papèteries et s'interrogent sur l'avenir avec l'arrêt de la ligne 4. "Sans compter les commerces, avec le chômage partiel, ils ont déjà perdu 25% du chiffre d'affaires. Si Condat ferme, on peut tous déménager, il n'y aura plus rien", explique un salarié de SVL qui a déjà commencé à chercher du travail ailleurs.

Se mobiliser ?

Les salariés discutent sur le trottoir, si certains préfèrent attendre d'en savoir plus sur le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, d'autre se demandent comment se mobiliser pour maintenir l'activité. "On ne va pas bloquer le site, cela les arrangerait plus qu'autre chose", glisse un salarié. Un autre se demande si ses collègues ne sont pas défaitistes ou résignés quand il voit que seulement une quarantaine de personnes sont présentes ce jeudi après-midi alors que tous les salariés ont été appelés à se retrouver ici.

Jean-Luc aurait souhaité une autre fin de carrière, il lui reste deux ans à faire avant de partir à la retraite. Ce salarié de Condat se souvient des dégâts du PSE d'il y a quelques années au moment de la fermeture de la ligne 6 : "Ce n'est pas n'importe quoi un PSE, j'ai vu ce que cela fait aux gens, certains y laissent des plumes [...] Quand on fait sa carrière, on veut partir à la retraite normalement, avec un pôt de départ, en se disant que ça va bien, là, ce sera beaucoup plus compliqué".

Les négociations autour de ce PSE doivent commencer en début de semaine prochaine avec la direction.