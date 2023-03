Papiers d'identité : 50 nouveaux rendez-vous par jour en mairie de Nantes à partir de mi-avril

Vous galérez pour renouveler vos papiers d'identité ? À Nantes, 40.000 rendez-vous ont déjà été pris depuis le début de l'année 2023 et certains sont programmés... en octobre ! La Ville promet donc, à compter de mi-avril, 20 % de rendez-vous supplémentaires pour les demandes de cartes d'identité et de passeports. Ce sont 50 créneaux proposés en plus chaque jour et, si une telle hausse est possible, c'est grâce à l'arrivée de six nouvelles stations biométriques (contre 20 actuellement) et le recrutement de huit agents supplémentaires (ils sont aujourd'hui 70).

Sur ces 1.000 rendez-vous supplémentaires par mois, la moitié seront consacrés uniquement pour les personnes résidant à Nantes et dont le dossier présente un caractère d'urgence. Parmi les critères retenus : un décès familial, un déplacement professionnel, un voyage scolaire, un examen, un concours ou en cas de vol. Les habitants concernés par un de ces motifs sont invités à se déplacer en mairie de quartier, à l'Hôtel de Ville ou à appeler Allonantes .

Adjointe à la maire de Nantes en charge des relations aux usagers, Aïcha Bassal a constaté l'urgence de certaines demandes : "Récemment, nous avons été confrontés à une jeune femme en mairie de quartier, qui nous a précisé que si elle n'avait pas un titre d'identité valide, elle ne pourrait pas entrer en formation professionnelle. Nos agents lui ont évidemment donné un rendez-vous. Mais demain, au cas par cas, ils pourront faciliter les rendez-vous et l'obtention de ces titres."

Une salle spécifiquement dédiée au retrait des titres d'identité

La mairie expérimente aussi un planning de rendez-vous à trois mois, pour éviter les délais d'attente actuels qui courent jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'alors dans l'agglomération, seule la Ville de Nantes fonctionne avec un planning sans limite dans le temps. Depuis début mars, le calendrier n'est ouvert qu'aux créneaux issus de désistements ou pour les situations d'urgence. À compter de début avril, 50 nouveaux rendez-vous seront proposés chaque jour. Et à partir de début août, 250 créneaux seront ouverts quotidiennement à la réservation, pour des rendez-vous programmés trois mois plus tard.

Selon Aïcha Bassal, la Ville se mobilise à tous niveaux pour améliorer le service aux habitants : "Ce sont huit agents recrutés et formés, mais ce sont aussi des locaux supplémentaires. Nous allons mettre à disposition deux salles pour mieux accueillir les usagers et les usagères." À partir de mi-avril, une de ces salles sera spécifiquement dédiée aux retraits des passeports et cartes d'identité.