Papiers d'identité : 500 à 600 nouveaux créneaux supplémentaires par semaine à Nancy

Le standard de la mairie de Nancy s'attend à une surchauffe d'appels dans les prochains jours. A partir de ce lundi 19 juin, 500 à 600 créneaux de rendez-vous supplémentaires par semaine vont ouvrir pour réaliser des papiers d'identité. Ce dispositif temporaire s'étale jusqu'à octobre, avec dix guichets attendus en renfort des dix déjà présents, à l'Hôtel de Ville, place Stanislas et à la mairie annexe du quartier Plateau de Haye.

Nancy, championne avec seulement huit jours de délais

"Les gens vont se précipiter sur les rendez-vous car il y aura plus de créneaux disponibles", sourit Mathilde, étudiante, en formation pendant une semaine. Comme elle, une douzaine d'agents sera postée à dix nouveaux guichet pour collecter les documents, remplir les formulaires, vérifier la photo d'identité ou encore faire les empreints digitales biométriques.

Si la mairie s'attend à un raz-de-marée de demandes, c'est parce que les délais à Nancy sont très compétitifs : seulement huit jours d'attente, contre une moyenne de 65 jours à l'échelle nationale. "De tels délais attirent de partout en France, il n'est pas rare qu'on ait des gens qui viennent de Marseille, de Lyon, de Paris, on a même eu des Bretons", énumère Sébastien Collette, responsable du "Service population" à la mairie de Nancy.

"Du tourisme administratif"

Sur l'ensemble des demandes, 66% viennent de personnes qui n'habitent pas Nancy même. "C'est une forme de tourisme administratif, qui est aussi une forme d'attractivité pour Nancy", se félicite le maire, Mathieu Klein, qui entend répondre à la forte demande à l'approche de l'été. "Souvent, on se réveille un peu tard, on a déjà réservé le billet de train ou réservé sa chambre d'hôtel, quand on s'aperçoit que son passeport n'est plus à jour", ajoute l'édile.

Depuis le début de l'année, 18.000 dossiers ont été traités, soit une hausse de 40% par rapport à 2022. "Il y a l'effet Covid-19, pendant un moment les gens ont peu voyagé, donc se sont peu préoccupés de leurs titres, et il y a sans doute un effet de renouvellement", note le préfet de Meurthe-et-Moselle, Arnaud Cochet.

Le département compte 32 guichets consacrés à la réception de dossiers pour créer ou renouveler les pièces d'identité. Une fois le rendez-vous pris, il faut donc attendre en moyenne huit jours à Nancy, puis entre quatre à six semaines pour que les documents soient validés, puis le titre fabriqué et renvoyé en mairie.