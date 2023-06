Papiers d'identité : ces communes d'Alsace qui innovent pour réduire les délais

Les vacances scolaires, c'est dans trois semaines. Et vous êtes nombreux à vouloir refaire vos passeports, ou vos cartes d'identité pour pouvoir partir à l'étranger. Seulement voilà, les délais sont parfois... très longs . Dans de nombreuses mairies alsaciennes, les premiers rendez vous libres sont pour octobre ou novembre. Le délai moyen pour obtenir un rendez-vous dans le Bas-Rhin, c'est 82 jours selon la préfecture. Pourtant ce chiffre est en nette baisse depuis deux mois.

D'abord parce que le nombre de dispositifs de recueil a augmenté dans le Bas-Rhin. Douze nouveaux sont en cours d'installation dont quatre sur la ville de Strasbourg. Plusieurs ont déjà été ajoutés, à Marmoutier, ou encore à Sundhouse ou Lampertheim. Et puis certaines communes ont signé un contrat avec l'Etat. Elles s'engagent à augmenter d'au moins 20% les rendez-vous en échange d'une dotation supplémentaire. C'est ce qu'a fait la commune de Hœnheim, tout près de Strasbourg.

Les rendez-vous s'y enchaînent très rapidement. 172 dossiers de passeport ou de carte d'identité traités et enregistrés en une semaine en moyenne. 35 personnes reçues chaque jour. C'est près de deux fois plus qu'au mois de mai. Le maire Vincent Debes a mis les moyens. "On dégage une personne supplémentaire, on a réorganisé les horaires, on prend une personne toutes les 10 à 12 minutes" dit-il. Résultat le premier créneau disponible est désormais fixé au 8 septembre quand la plupart des autres mairies affichent au mieux fin octobre, au pire janvier 2024. Les agents rappellent aussi systématiquement les usagers la veille pour éviter des rendez-vous non honorés.

Mulhouse d'une semaine à l'autre

En échange du doublement de l'activité papiers d'identité, la mairie de Hœnheim a touché 4000 euros de l'Etat. "C'est sûr que 4000 euros me permettent de donner des primes à mes quatre agents pour que cela puisse se faire, même si le coût est supérieur en réalité à ce que nous donne l'Etat" explique le maire. La mairie d'Hœnheim a même reçu des demandes de citoyens habitant Biarritz ou la Haute-Savoie pour venir refaire leurs papiers.

A Mulhouse les rendez vous sont encore plus rapides pour trouver un créneau pour établir un passeport ou une carte d’identité. La ville qui délivre 18.000 titres par an a choisi une méthode simple et efficace. Chaque jeudi vers 17h30, le service ouvre via internet sur le site de la ville, 6 à 800 créneaux de rendez-vous pour la semaine suivante.

"Au final, on a une offre d'une semaine à l'autre, l'une des rares collectivités à avoir faire comme cela, la seule sur le Haut-Rhin" explique Victor Jarry, chef du service population à la mairie de Mulhouse.

27 communes du Bas-Rhin sont aussi désormais raccordées au site internet national de prise de rendez-vous qui permet de trouver le créneau le plus proche disponible et d'éviter les doublons. Cela permet de libérer 15% des créneaux de rendez-vous.