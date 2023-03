Papiers d'identité : de plus en plus de petites communes équipées dans les Landes pour raccourcir les délais

Dans les Landes, de plus en plus de communes sont équipées pour faire ou refaire des titres d'identité. Photo d'illustration.

Dans les Landes, de plus en plus de petites communes sont équipées pour faire ou refaire des titres d'identité, passeports et cartes d'identité. Le maillage territorial s'est renforcé ces derniers mois, et va continuer de l'être d'ici l'été. A ce jour, on compte 22 mairies équipées , elles seront 33 dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais même avec ces nouveaux créneaux, les délais restent importants.

"On a été assaillis"

Depuis janvier, Labouheyre, plus grande commune des Hautes-Landes, 2 900 habitants, accueille des personnes qui ont besoin de renouveler leurs papiers d'identité. A peine plus de deux mois et près de 450 demandes traitées. "On a été assaillis, confirme Christophe Blanc, directeur des services "population" de la mairie. Tous nos rendez-vous sont complets jusqu'à juillet". Idem pour d'autres communes, qui n'ont pas encore commencé cette activité. Tartas, opérationnelle dans les toutes prochaines semaines : "On reçoit 10-15 appels par jour en ce moment", raconte son maire. A Castets, qui devrait ouvrir les premiers créneaux à partir de mi-juin, l'édile confirme que "le service est très attendu". Saugnac-et-Muret fait partie des autres communes prochainement habilitées.

Plusieurs mois de délai

Voilà qui fait pas mal de nouveaux rendez-vous. Et pourtant, ils restent rares. Petit test effectué sur le moteur de recherche du site de la préfecture : refaire un passeport à Mont-de-Marsan ? Prochain rendez-vous le... 5 octobre, à Saint-Pierre-du-Mont. Sur la côte ? Pas avant le 16 août à Capbreton (pour certaines communes, les rendez-vous se prennent par téléphone). Bref, les délais restent importants. La période le veut, avec les vacances scolaires et les examens en approche. Les maires évoquent aussi encore le Covid et le retard accumulé sur les demandes pendant cette période. "Un retard important, qui prend beaucoup de temps" pour le maire de Tartas. A Labouheyre, Christophe Blanc espère un retour à la normale après l'été.