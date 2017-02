Papiers en préfecture : le rendez-vous obligatoire remplace la longue file d’attente

Un permis à refaire, une carte grise à changer, attention les démarches administratives ont changé à la préfecture de la Loire. Maintenant, le plus souvent on prend rendez-vous avant de venir.

2000 permis de conduire édités par mois pour la Loire, entre 4000 et 5000 cartes grises, forcément il y avait toujours du monde dans le hall de la préfecture. Alors pour éviter les attentes trop longues dans le hall de l'administration, le bureau des titres d'identité et de la circulation a mis en place ce système de prise de rendez-vous. Un changement qui est effectif depuis une semaine, le lundi 23 janvier. Et pour que les nouvelles habitudes se prennent tranquillement, des agents ( et notamment des jeunes en service civique) sont présents pour aider les usagers qui ne l'ont pas fait à prendre rendez-vous. Si le dossier est complet, on peut aussi toujours déposer son dossier dans des boites express à la l'entrée de la préfecture (Un service qui n'est pas nouveau. Il est en place depuis 2012.) Attention: la seule exception : c'est le retrait des permis de conduire "simple" qui se fait encore sans rendez-vous.

Un changement de formule qui pose quelques petites question à certains. Eric est venu de Haute-Loire pour sa carte grise et il n'avait pas tout compris. Partager le son sur : Copier

Des rendez-vous contre la file d’attente : reportage Sandrine Morin Partager le son sur : Copier

En ce qui concerne le passeport, les démarches n'ont pas changé. C'est toujours dans les mairies habilitées. Simplement les titres de toute l'ancienne région Rhône-Alpes seront traités à Saint-Étienne, dans les locaux de la maison des armées. Au mois de mars, toutes les cartes d'identités des Rhônalpins passeront aussi par ce centre de la maison des armées. ( On ne sait pas quand exactement, l'annonce devrait se faire dans quelques semaines dans le journal officiel.)