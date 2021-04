Pâques à Limoges : "Les gens n'ont jamais eu autant envie de se faire plaisir" constate une chocolatière

Un succès à l'approche de Pâques dans les chocolateries du centre de Limoges. Ce vendredi on faisait parfois la queue devant les commerces pour acheter de quoi se faire plaisir. Et même si les familles ne pourront pas toujours se réunir pas question de renoncer à cette parenthèse gourmande.

Dans cette chocolaterie du centre de Limoges on a choisi de faire des sujets classiques et de produire au dernier moment par crainte d''être confiné à Pâques

L'entrée en vigueur des nouvelles mesures de restriction ne fait pas oublier que c'est Pâques ce weekend. Pour preuve les nombreux clients qui se pressaient dés ce vendredi matin dans les chocolateries du centre ville de Limoges. Suzanne et Annie, deux mamies, ne veulent surtout pas renoncer à acheter du chocolat pour gâter leur famille. "J'ai 5 petits enfants et je suis venue acheter des poules , des œufs , ils sont dans la région donc on va se voir"confie Suzanne. Et pour Annie qui est venue acheter des animaux en pâte d'amande "Pas question de renoncer à la tradition ...Et avec cette situation très morose on en a bien besoin du chocolat" explique t-elle.

"Je n'ai jamais autant entendu la phrase : on va se faire plaisir"- La responsable du magasin Borzeix Besse

Cet engouement pour le chocolat la responsable du magasin Borzeix-Besse à Limoges le constate davantage cette année. "Je n'ai jamais autant entendu la phrase : on va se faire plaisir" confie Morgane. Dans le contexte actuel le chocolat devient un produit refuge. "C'est réconfortant et c'est un produit qui apporte du bonheur" ajoute t-elle. "Nous faisons aussi beaucoup d'expéditions cette année pour Pâques ce qui n'est pas simple car ce sont des sujets fragiles" Mais les chocolats partent aux 4 coins de la France.

Une production de dernière minute

Dans sa chocolaterie on est resté toutefois beaucoup plus classique cette année avec des poules , des œufs et des cloches. Pas de sujets ou de montages sophistiqués en chocolat. "On a attendu le dernier moment pour produire par crainte de se retrouver confiné comme l'année dernière" ajoute Morgane. Mais qu'on se le dise le chocolat fait partie des achats essentiels.