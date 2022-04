Les consommateurs toulousains évitent les chocolats Kinder à Pâques cette année

Si les chocolateries comptent sur ce week-end pour augmenter leurs ventes, l'immense majorité des français se fournit en grande surface. Et à Pâques, les enfants sont friands de Kinder. Mais cette année, les différentes affaires de contaminations à la bactérie de la salmonelle font peur aux consommateurs. 150 cas de d'infections liés aux confiseries de la marque Kinder ont été recensés en Europe par deux agences de surveillance européennes. Une bactérie qui touche principalement les enfants, et qui peut provoquer diarrhées, nausées, et fièvres assez importantes.

Kinder ne séduit pas cette année

L'usine Ferrero, leader des ventes de chocolat à Pâques, a retiré de nombreux produits de la vente, comme les Schokobons et les Kinder Surprise. Et les produits restants n'attirent pas les consommateurs toulousains, qui ne veulent pas prendre le moindre risque.

"On va se rabattre sur les sous-marques."

Ils donc attention, et changent leurs projets pour la chasse aux oeufs des enfants. "Il arrive qu'on achète des Kinder, mais cette année, on va se rabattre sur les sous-marques c'est certain", explique par exemple Stéphanie." Aucun soucis pour sa fille, qui "aime tous les chocolats." Même son de cloche pour Bénédicte, qui patiente devant une chocolaterie du centre-ville : "C'est la première fois cette année que j'achète des bons chocolats même pour mes enfants. Quand ils m'ont demandé les chocolats habituels je me suis dit que c'était peut-être pas une très bonne idée. Mais c'est sûr que ça va leur faire mal."

Un plaisir qui a un coût

Les habitués des chocolateries, en revanche, font la queue devant les boutiques des artisans toulousains. Hélène a sa préférence pour un magasin du centre-ville : "Cette affaire de contaminations me conforte dans l'idée de rester fidèle à mon commerçant, de me fournir de bons produits." Pas question non plus pour Monique, les bras chargés de sacs remplis de poules et d'œufs, d'acheter des chocolats de supermarché "beaucoup trop sucrés" selon elle. Mais avec sa grande famille, ce week-end représente un vrai budget chaque année. "J'ai une vingtaine de chocolats différents, pour toute la famille. J'en ai eu pour environ 250 euros, mais c'est comme ça, c'est la tradition, c'est important."

Et même sans les Kinder, cette tradition ne devrait pas manquer de rassembler des millions de gourmands.