Pâques : des centaines d'enfants partent à la chasse aux œufs pour la bonne cause à Panazol

Le Secours populaire organisait sa traditionnelle chasse aux œufs solidaire, dans le parc de la Beausserie à Panazol ce lundi. 400 chasses aux œufs de ce type étaient organisées en France par l'association.Toujours un gros succès.

80 bénévoles mobilisés, un grand soleil et des centaines d'enfants qui courent partout pour trouver des œufs en plastique. Pour participer ? Une contribution de deux euros et cinquante centimes est demandée pour chaque enfant. "Les enfants doivent ramasser deux œufs et en échange ils ont soit des chocolats soit un cadeau'', explique Thierry Mazabraud, secrétaire général du Secours populaire en Haute-Vienne. Les parents comme Corinne, suivent tant bien que mal : "C'est plutôt sympa, ça fait une sortie avec les enfants. En plus on fait une bonne action."

En soutien à Haïti

Une bonne action pour Haïti notamment et son école de Jacmel au sud du pays. Le Secours populaire y apporte son soutien depuis 2010 : "On va bientôt attaquer un projet de construction d'une réserve d'eau au niveau de cette école. Il y a quinze jours on a offert des bibliothèques à dix écoles rurales autour de cette école de Jacmel pour aider les enfants à accéder à la lecture. C'est pour toute cette solidarité, très concrète, très efficace, que l'on développe ces actions", ajoute Thierry Mazabraud.

Un millier d'enfants participe chaque année à cette chasse aux œufs à Panazol.